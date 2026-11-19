Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском технологическом техникуме состоялся волейбольный турнир памяти бывшего студента Данила Биккина, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции. В соревнованиях участвовали три команды – техникума и двух школ села Актаныш.

За победу боролись волейболисты Актанышского технологического техникума, первой и второй школ райцентра. Матчи прошли в напряженной борьбе, участники продемонстрировали спортивную подготовку и умение работать в команде.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

По итогам турнира первое место заняла команда техникума, второе – первой школы, третье – второй школы Актаныша.

Соревнования стали не только спортивным событием, но и возможностью почтить память земляка. Организаторы посвятили турнир сохранению памяти о Даниле Биккине, патриотическому воспитанию молодежи и популяризации спорта.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований 21 апреля 2025 года подчеркнул важность сохранения памяти о погибших участниках специальной военной операции. По его словам, необходимо, чтобы память об их подвигах сохранялась на века, а на примере защитников Отечества воспитывались нынешнее и будущие поколения. «Это должно идти от сердца, от понимания важности этой работы», – отметил глава государства.