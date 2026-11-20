Фото: unics.ru

Президент УНИКСа Евгений Богачев высказался о предстоящем матче с ЦСКА в Единой лиге ВТБ и рассказал об условиях отдыха баскетболистов во время паузы в чемпионате.

По словам Богачева, продолжительность отдыха будет напрямую зависеть от результатов ближайших игр.

«ЦСКА имеет преимущество как в виде домашней площадки, так и по составу команды. Армейцы, считаю, фавориты встречи, но все бывает… Скоро ведь у нас в чемпионате до начала декабря будет пауза. Многие игроки намерены побольше отдохнуть в этот период. Но по этому поводу было у нас условие: чтобы подольше в эту паузу отдохнуть, надо очень хорошо играть в матчах, которые сейчас проходят. Вот с "Енисеем" матч был, сейчас с ЦСКА будет… Если плохо сыграют, то в паузу будут работать. Потенциал у команды есть, надо улучшать игру, ведь потерь совершаем немало», — приводит слова президента УНИКСа «Матч ТВ».

Встреча ЦСКА и УНИКСа состоится 22 ноября в 17:00.