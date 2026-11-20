Героиня вирусного мема «Наталья Морская пехота» скончалась в возрасте 72 лет. Об этом пишет «РГ».

По данным издания, настоящее имя пенсионерки – Наталья Зикратова. В последние годы она неоднократно проходила лечение в реабилитационных центрах Санкт-Петербурга из-за алкогольной зависимости.

Также сообщается, что женщина лечилась в психиатрической больнице в связи с обострением параноидальной шизофрении.

Наталья получила известность в 2013 году после публикации ролика, снятого в автобусе Санкт-Петербурга. На видео пенсионерка в берете и армейской куртке представлялась морским пехотинцем и требовала от водителя немедленно начать движение со словами «Я сказала – стартуем!».

Фразы из видео быстро разошлись по социальным сетям и превратились в популярные мемы.