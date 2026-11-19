За 11 месяцев этого года в РТ в происшествиях с бытовым газом погибли 10 человек – в два с половиной раза больше, чем за весь 2025-й. Основная причина – отравления угарным газом в домах с газовыми колонками: из-за нарушения герметичности дымовых и вентиляционных каналов сейчас отключены почти 1 200 колонок в 138 многоквартирных домах республики.





Основная причина – отравления угарным газом в домах с газовыми колонками: из-за нарушения герметичности дымовых и вентиляционных каналов

Фото: © «Татар-информ»

«С начала года в происшествиях с газом в Татарстане погибли десять человек»

В Татарстане в этом году резко выросло количество погибших от отравлений угарным газом. Большинство трагедий произошли в новогодние праздники и в первый квартал года. О том, какие меры принимаются для снижения количества таких происшествий и сохранения человеческих жизней, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

За 11 месяцев этого года произошло 39 происшествий, связанных с бытовым газом, в которых погибли десять человек и пострадали 68, привел данные заместитель генерального директора по производству «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.

Рамис Саляхов: «Длительная эксплуатация газового оборудования приводит к нарушению герметичности дымовых и вентиляционных каналов» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Статистика превысила прошлогодние показатели: в 2025 году было зафиксировано 35 происшествий, пострадали 68 человек, четверо погибли. Анализ показывает, что подавляющее большинство трагедий происходит в домах с газовыми проточными водонагревателями. В Татарстане 5 053 таких многоквартирных дома, из них 2 181 находятся в Казани. Длительная эксплуатация газового оборудования приводит к нарушению герметичности дымовых и вентиляционных каналов», – рассказал Рамис Саляхов.

В данный момент из-за отсутствия тяги полностью отключены 1 179 газовых колонок в 138 многоквартирных домах республики. 1 050 из них – в Казани и 111 – в Бугульме, привел статистику заместитель генерального директора по производству «Газпром трансгаз Казань».

«Выявлено 675 нарушений содержания фасадных газопроводов – помехой стали козырьки, пристрои и балконы, перекрывающие трубы. Работы по капитальному ремонту сетей проведены в 65 многоквартирных домах, еще в 95 домах работы были выполнены в 2025 году», – добавил он.

Совместными усилиями «Газпром трансгаз Казань», Госжилинспекция и Министерство строительства РТ разработали план для трех городов, где проблема наиболее актуальна, – это Казань, Альметьевск и Бугульма.

«Совместная работа включает выявление незаконных перепланировок и самовольной замены оборудования. Таким образом, было зафиксировано 59 перепланировок и 67 самовольных замен оборудования. Виновные отключены от газа. Также прорабатывается вопрос перевода проблемных домов на электроплиты и бойлеры – пилотные проекты уже запущены в Казани и Нижнекамске», – объяснил Рамис Саляхов.

В план по предупреждению происшествий включили работу по усилению технического надзора за сетями, эксплуатирующимися более 30 лет. Кроме этого, упор делается на просвещение и цифровизацию.

«Внедрена рабочая тетрадь “Газинур и его команда” для школьников, которая прошла рецензию в Институте развития образования РТ. Здесь есть ребусы и викторины на тему безопасного обращения с газом. Это пособие помогает вести нам агитационную работу. Мы стараемся прививать ключевые навыки безопасности с малых лет», – добавил он.

Проверки в городах и селах Татарстана показывают, что люди нередко халатно относятся к собственной безопасности Фото: © «Татар-информ»

«Бывает, что люди пользуются колонками и плитами, зная, что они неисправны»

Рамис Саляхов добавил, что пользователи газового оборудования должны осознавать, что ответственность за безопасность лежит на них.

«Жильцы обязаны проверять наличие тяги перед каждым включением газовой колонки и требовать от управляющей компании акты проверок, которые должны проводиться не реже трех раз в год. Необходимо обеспечивать постоянный приток воздуха в квартиру через форточки или приточные клапаны. Оптимальным решением будет установка интеллектуальных приборов учета газа. В отличие от стандартных датчиков, этот прибор объединяет счетчик и систему контроля. При обнаружении утечки метана или угарного газа прибор автоматически перекрывает подачу газа локально в конкретной квартире, не отключая газ по всему стояку и не оставляя добросовестных соседей без отопления», – объяснил Рамис Саляхов.

Проверки в городах и селах Татарстана показывают, что люди нередко халатно относятся к собственной безопасности, отметил Рамис Саляхов.

«Люди тщательно проверяют срок годности продуктов питания, вовремя проводят техобслуживание своих автомобилей, но иной раз забывают о том, насколько важно правильно использовать газовое оборудование у себя дома. Часто бывает, что пользователи используют колонки и плиты с нарушениями, даже зная, что они неисправны. Мне бы хотелось, чтобы мы могли безопасно поставлять газ в дома и чтобы наши уважаемые граждане с ответственностью относились к его использованию», – подвел итог заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Казань».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Из-за герметичности пластиковых окон тяга в дымоходах и вентканалах часто отсутствует»

«Распространенной причиной отравления угарным газом является отсутствие естественной вентиляции в квартирах. Жильцы квартир устанавливают пластиковые многокамерные окна без приточных клапанов и герметичные металлические двери, которые блокируют доступ воздуха. При полном сгорании одного кубометра газа сгорает примерно 10 кубометров воздуха. Поэтому приток свежего воздуха в кухню просто необходим. По законам физики, теплый воздух поднимается вверх в дымоход и вентиляционный канал за счет того, что вверху атмосферное давление ниже. Но при условии, что открыто окно», – рассказала заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан Наталья Воронская.

Большинство многоэтажек были построены с учетом того, что воздух в квартиры будет проникать через деревянные рамы окон. Однако когда появился тренд на пластиковые окна, возникла проблема – из-за их герметичности циркуляция воздуха в квартирах нарушилась.

«Одна из частых проблем сегодня – отсутствие тяги в дымоходах и вентканалах из-за такой герметичности. Это опасно, и это – законное основание для приостановления газоснабжения до устранения причин», – добавила заместитель начальника Государственной жилищной инспекции РТ.

Наталья Воронская: «Одна из частых проблем сегодня – отсутствие тяги в дымоходах и вентканалах из-за такой герметичности» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Чаще всего в многоквартирных домах организована система естественной вентиляции, без использования вентиляторов. Благодаря этому свежий воздух с улицы попадает в квартиры через окна, а затем движется из жилых комнат в коридор и удаляется в вытяжные каналы в кухне и в санузлах. Таким образом, приточный воздух подталкивает отработанный воздух в вытяжку и заставляет ее работать, отметила заместитель начальника Государственной жилищной инспекции РТ.

«Определить проблемы с тягой можно по косвенным признакам: запотевание окон, конденсат на подоконнике, появление плесени, посторонние запахи из вентиляции, душный воздух. Можно провести простой тест: нужно открыть окна в квартире. Это обеспечит приток воздуха. Потом к вентиляционной решетке поднести лист бумаги. Если лист притянуло, то все нормально. Неподвижный лист указывает на полное отсутствие тяги. Если бумагу сдувает ветром в комнату, значит, тяга работает неправильно», – говорит она.

Чтобы не допустить трагедий, ГЖИ контролирует поставщиков газа, управляющие организации, ТСЖ и ЖСК, а также собственников жилья.

«В обязанность управляющих организаций входит надлежащее содержание внутридомового газового оборудования, вентиляционных и дымовых каналов как части общего имущества в многоквартирном доме. Управляющая организация обязана заключить договор о техническом обслуживании и ремонте оборудования с поставщиком услуг. Административная ответственность на должностных лиц за ненадлежащее содержание общедомового имущества – от 50 до 100 тысяч рублей, а если есть угроза причинения вреда жизни и здоровью или вред уже причинен, то привлекают за грубое нарушение лицензионных требований – штрафы до 250 тысяч рублей или дисквалификация до трех лет», – объяснила Наталья Воронская.

Проверка вентиляционных и дымовых каналов должна проводиться не реже трех раз в год Фото: © «Татар-информ»

«Ни в коем случае не выполнять роль “газовика”!»

Руководители двух управляющих компаний были уличены в нарушениях и подверглись наказаниям.

«Один из них – это руководитель управляющей организации Авиастроительного района. Изначально ему была назначена дисквалификация, но он обжаловал это решение в суде и наказание ему заменили на штраф в 50 тысяч рублей. Недавно директор УК поселка Осиново был привлечен к административной ответственности в виде дисквалификации, но нам поступила информация, что он планирует обжаловать это наказание», – рассказала Наталья Воронская.

Проверка вентиляционных и дымовых каналов должна проводиться не реже трех раз в год: с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с марта по май. А техническое обслуживание – один раз в год.

«У собственников тоже есть обязанности – обязательно заключить договор с газовиками на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, которое находится в квартире и в частном доме», – рассказала она.

Впустить в квартиру или в дом специалистов, чтобы они все проверили, также обязанность собственников. За этот год газовики направили в ГЖИ 1 055 материалов по случаям недопуска их сотрудников в квартиры. По итогам проверок к административной ответственности привлечены 672 нарушителя, общая сумма штрафов составила 4 миллиона рублей.

Чтобы предотвратить отравление угарным газом, необходимо соблюдать простые правила.

«Обязательно открывать окна при работе газовых колонок и плит, не устанавливать принудительные вытяжки, вентиляторы с выходом в вентиляционные каналы. Осуществлять установку пластиковых окон только с приточными клапанами. Ни в коем случае не выполнять роль “газовика” – не менять и не подключать самостоятельно газовое оборудование. Массовые случаи, когда при установке газовых колонок «мастера» путают шланги водяные и газовые, вследствие чего в газопровод попадает вода и происходит аварийное отключение газа», – объяснила она.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Алиса, запусти навык “Газовый гид”»

«Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Человек испытывает головную боль, тошноту, его тянет в сон. Часто человек не понимает, что ему делать в подобной ситуации. Мы разработали “Газовый гид” на базе голосового помощника “Алиса”. Это цифровой помощник, который подскажет, как действовать в подобной ситуации: открыть окна и двери, выйти из дома, вызвать газовую службу», – рассказал заместитель начальника аварийно-диспетчерской службы «Казаньгоргаза» Денис Карабанов.

Он отметил, что «Газовый гид» в простой и доступной форме доносит информацию до детей и пожилых.

«Даже если вы ранее уже читали о том, как действовать в экстренной ситуации, ваши действия не отточены до автоматизма. Голосовой помощник в таких ситуациях поможет избежать паники и подскажет правильные действия. Также предусмотрена функция тренировки, с помощью которой можно отработать алгоритм действий», – добавил он.

Денис Карабанов: «Доступны шесть навыков. Самый востребованный из них – это инструктаж, который подсказывает, как действовать в экстренной ситуации» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Начальник аварийно-диспетчерской службы «Казаньгоргаза» рассказал, что никаких приложений скачивать не нужно – функция уже встроена в «Алису» и доступна всем пользователям через колонку, смартфон и другие устройства. Достаточно произнести фразу: «Алиса, запусти навык “Газовый гид”».

«Доступны шесть навыков. Самый востребованный из них – это инструктаж, который подсказывает, как действовать в экстренной ситуации. Это обучение для детей, в котором “Алиса” задает вопросы и дает варианты ответов, ребенок должен выбрать вариант или назвать последовательность действий. Также есть навык “безопасность работников”, благодаря которому сотрудники газовой службы могут отработать алгоритм действий», – объяснил он.