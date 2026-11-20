Масочный режим вводят в больницах Татарстана, сообщил Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев. Причиной тому – рост заболеваемости ОРВИ в республике.

«Просим отнестись с пониманием – это нужно, чтобы обеспечить инфекционную безопасность наших пациентов. Напоминаем, что в Татарстане продолжается вакцинация от гриппа. Пока эпидемический порог не достигнут, вы еще можете защитить себя и своих близких!» – обратился к жителям Татарстана Альмир Абашев в своем канале в МАКС.