СИБУР получил специальный диплом Всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел» за проект по развитию инклюзивной среды. Награду вручили на XV Московском международном форуме «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество», который прошел 17 ноября. На мероприятии компания представила опыт развития корпоративного волонтерства в Татарстане на примере программы «Люди, меняющие мир».

Одной из тем форума стала работа региональных представительств Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). О том, как удалось объединить компании Татарстана для реализации совместных проектов, рассказал GR-директор «Нижнекамскнефтехима» Станислав Мартыненко.

В августе этого года СИБУР возглавил региональное представительство НСКВ в Татарстане. За три месяца участники сообщества успели провести несколько совместных мероприятий.

Так, корпоративные волонтеры приняли участие в благоустройстве национального парка «Нижняя Кама» в Елабужском районе, а вместе со Всероссийским обществом охраны природы и сетью ресторанов «Вкусно – и точка» провели уборку на пляже «Нижнее заречье» в Казани.

Кроме того, в республике впервые прошел Форум корпоративных волонтеров Татарстана. Он собрал 160 участников из более чем 40 организаций.

«Татарстан стал третьим регионом, где СИБУР возглавил региональное представительство НСКВ, после Амурской области и ХМАО-Югры. Участие в таких советах – отличная возможность познакомиться с опытом развития корпоративного волонтерства в других компаниях, объединиться и вместе добиться еще больших позитивных изменений в регионах. Благодарю всех членов НСКВ в Республике Татарстан за готовность участвовать в общей работе, делиться опытом и поддерживать инициативы коллег», – рассказал GR-директор ПАО «Нижнекамскнефтехим», председатель НСКВ в Республике Татарстан Станислав Мартыненко.

Еще одним событием форума стала презентация книги «Корпоративное волонтерство: 15 лет в России». Ее представила председатель НСКВ Ирина Жукова. В издание вошли 25 эссе руководителей компаний и экспертов, посвященных развитию корпоративного добровольчества в стране.

Одним из авторов стала руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа Елена Хоб Беа. Она рассказала о развитии корпоративной волонтерской программы «Люди, меняющие мир» и опыте создания региональных представительств НСКВ в Амурской области и ХМАО-Югре.

Завершился форум награждением победителей XII Всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел». В этом году на него поступило 125 волонтерских проектов от 86 российских компаний. Победителям и призерам вручили 34 статуэтки и дипломы в семи основных и шести специальных номинациях.

СИБУР получил специальный диплом в номинации «Социальное волонтерство» за проект «Люди, меняющие мир: от волонтерских проектов к инклюзивной среде».

«Для нас эта награда – признание системной работы команды и всех корпоративных волонтеров СИБУРа, которые вкладывают свое время, энергию и инициативу в добрые дела. Корпоративное волонтерство – часть нашей культуры и способ объединять людей вокруг значимых социальных задач. Мы видим, как такие проекты меняют не только территории присутствия компании, но и самих участников, укрепляя сообщество и доверие между бизнесом, НКО, государством и жителями регионов. Спасибо организаторам конкурса и коллегам за высокую оценку нашего вклада в развитие социального волонтерства», – отметила руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», председатель НСКВ в Амурской области и ХМАО-Югре Елена Хоб Беа.

Напомним, программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» действует с 2016 года и охватывает семь направлений, включая образование, спорт, культуру, экологию и волонтерство. За десять лет в городах присутствия компании прошло более 8 тыс. мероприятий, в которых приняли участие 1,5 млн человек. Грантовую поддержку получили более 1,3 тыс. инициатив социальных учреждений и некоммерческих организаций.

Фото предоставлено пресс-службой нижнекамского предприятия СИБУРа