20 ноября в Республике Татарстан пройдет Всероссийский день правовой помощи детям. Целью является повышение уровня правовой грамотности детей, родителей (законных представителей) и специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, сообщили в пресс-службе Минюста РТ.

Просветительские мероприятия, лекции, семинары и беседы пройдут в администрациях районов, домах культуры, библиотеках, школах и центрах социального обслуживания. На некоторых площадках также будут организованы бесплатные юридические консультации. Адреса, время и телефоны всех площадок опубликованы в едином плане мероприятий на сайте Минюста РТ.

«Наша задача – обеспечить широкую доступность правовой информации для детей и подростков. Специалисты также окажут необходимую поддержку родителям и опекунам и помогут им разобраться в сложных юридических вопросах», – отметили в Министерстве юстиции республики.