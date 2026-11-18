Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Заинском районе волонтерское движение «Zаинск с Vами» отметило четыре года со дня основания. За это время небольшая инициатива, начавшаяся с одной стойки для плетения в квартире, выросла в объединение с 33 точками работы. Участницы движения изготовили более 700 тыс. квадратных метров маскировочных сетей, а также защитную экипировку, лечебные мази, продукты быстрого приготовления и нижнее белье для военнослужащих.

Начиналось все с инициативы Елены Хисамутдиновой. Она самостоятельно изучала по видео и инструкциям, как плести маскировочные сети, и установила в квартире первую стойку.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Материалы собирали всем миром: ткань приносили неравнодушные жители, в том числе старые вещи и отрезы, которые годами хранились в домах.

«Мы с Еленой Викторовной ездили по соседним деревням в поисках ненужной ткани, искали в старых сундуках, приготовленных на черный день. Многие откликнулись на наш зов. Кто-то в последующем присоединился к нам», – рассказала ведущая вечера Елена Ильина.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Постепенно к работе подключались соседки, знакомые, целые семьи из близлежащих сел. Сегодня в районе действуют 33 точки плетения – филиалы движения.

Основной цех обеспечивает их материалами, помогает с обучением и организацией работы. Волонтеры не только изготавливают необходимое, но и сами доставляют помощь подразделениям, которые обращаются к ним с заявками.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

За четыре года движение расширило направления работы. Помимо маскировочных сетей, добровольцы шьют защитную экипировку, готовят лечебные мази и продукты быстрого приготовления. Военнослужащие узнают о заинских волонтерах, выходят с ними на связь и обращаются за помощью. Среди отзывов с передовой – слова о том, что заинские сети отличаются качеством и прочностью.

«Четыре года – это серьезный рубеж, это тысячи часов труда, сотни тысяч сплетенных сетей, сотни людей, которые стали одной большой волонтерской семьей. Сегодня мы вспомним, как все начиналось, подведем итоги и, конечно, скажем спасибо каждому, кто внес свой вклад в наше общее дело», – сказала Елена Хисамутдинова на праздничной встрече.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Поздравить волонтеров пришли представители власти, спонсоры и добровольцы из соседних районов. От имени главы Заинского района Разифа Каримова выступил его заместитель Петр Уразайкин. Он поблагодарил участниц движения за поддержку военнослужащих и отметил, что они стали надежным тылом для бойцов.

Депутат Госсовета Татарстана Рияз Комаров также поздравил волонтеров и привез им в подарок теплые носки.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Особенно важными для добровольцев стали слова тех, кому предназначена их помощь. На встречу приехал ветеран СВО Юрий Сидиряков с позывным Скальпель вместе с супругой Ксенией.

«Не мы помогаем – нам помогают. Без заинских паучков там вообще тяжело, просто невозможно, потому что все надо укрывать. Маскировочные сети – это вообще большая потребность», – сказал он.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Сюрпризом вечера стал приезд действующего военнослужащего с позывным Миней и его супруги Алины. Заинец заключил контракт в 2023 году, сейчас командует взводом обеспечения. Его подразделение снабжает передний край боеприпасами, продуктами и водой. К волонтерам он обратился в 2024 году – попросил помочь салфетками, медикаментами и другими необходимыми вещами.

«С тех пор я даже не сосчитаю, сколько раз они нам помогали. А костюмы «Леший» вообще на ура расходятся – парни с каких краев только не заказывают. Самые лучшие по цветовой гамме, по пошиву, по самой форме. Я говорю парням: мне уже стыдно просить, давайте наглеть не будем. А Лена все понимает, всегда отправляет», – рассказал военнослужащий.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

По его словам, за четыре года группа стала настоящей семьей. Он также поделился, что на передовой придает сил надежда на возвращение к мирной жизни и благодарность сослуживцев за помощь.

«Пока мы там находимся, мы однозначно этот конец приближаем. Из себя героя не строю, я делаю для пацанов все. Как приятно, когда парни с передка спускаются и говорят спасибо. Не смог оставаться в стороне больше», – отметил Миней.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Супруга военнослужащего Алина призналась, что решение мужа заключить контракт стало потрясением для семьи. Во время мобилизации она даже прятала его документы.

В числе тех, кто работает в движении с первых дней, – Роза Муратова. Она рассказала, что сначала помогала разным волонтерским группам, а когда в Заинске появилось свое объединение, сразу присоединилась к нему.

«Я не смогла быть в стороне в такой важный момент для Родины. Сначала помогала разным волонтерским группам, а когда открылась заинская группа, я сразу же пришла сюда», – поделилась она.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

За четыре года работа «Zаинск с Vами» превратилась в масштабное движение, объединившее жителей разных возрастов и профессий.

За каждой сетью, каждой отправленной посылкой и каждым изготовленным изделием стоят время и силы людей, которые решили не оставаться в стороне. И, судя по обращениям с передовой, эта помощь действительно нужна.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Значение волонтерской помощи участникам СВО отмечал и Президент России Владимир Путин. В декабре 2025 года на церемонии вручения международной премии «Мы вместе» он сообщил, что с начала специальной военной операции к поддержке военнослужащих и их семей подключились 630 тыс. человек. Глава государства поблагодарил добровольцев за их работу.