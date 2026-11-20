В Детской республиканской клинической больнице Татарстана «Татар-информу» рассказали, какие усилия были приложены к спасению 8-летней девочки, у которой развился анафилактический шок после укола антибиотика.

Как сообщили в соцсетях близкие девочки, в конце октября у нее диагностировали заболевание, которое лечится в том числе антибиотиками. Укол ей сделали в Нурлатской ЦРБ по назначению врача, через несколько минут, по словам близких, девочке стало плохо, она потеряла сознание.

Как объяснили «Татар-информу» в ДРКБ Татарстана, острые реакции на укол – парентеральное введение лекарственных препаратов, включая анафилактический шок, встречаются крайне редко, однако являются задокументированным медицинским риском.

О том, что у юной пациентки Нурлатской ЦРБ развился анафилактический шок и резко ухудшилось состояние, экстренно сообщили в реанимационно-консультативный центр ДРКБ. За ней немедленно на вертолете санавиации вылетела реанимационная бригада.

«Девочка была в крайне тяжелом состоянии, однако врачи ДРКБ взяли на себя ответственность и доставили пациентку в головное медучреждение детской службы третьего уровня, где использовали весь имеющийся арсенал современных технологий, привлекли высококвалифицированных специалистов. Врачи экстренно провели консилиум с федеральным центром НМИЦ им. Пирогова, тактика лечения была согласована с федеральными экспертами. Терапия проводилась по международному стандарту и протоколу лечения при таких состояниях», – рассказали агентству в ДРКБ.

К сожалению, несмотря на все предпринятые усилия врачей, в силу развития необратимых последствий спасти девочку не удалось.

«ДРКБ выражает искренние соболезнования родителям умершей девочки. Безусловно, это огромная трагедия для всех нас. Больница сотрудничает с правоохранительными органами, им будут предоставлены все необходимые документы для определения причинно-следственных связей произошедшего», – подчеркнули в клинике.