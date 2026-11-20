Фото предоставлено Верой Муратовой

Из Нижнекамска в Донбасс отправился пятый с начала года гуманитарный рейс. В этот раз жители города собрали полторы тонны помощи для мирных жителей и пациентов госпиталей. В партию вошли вещи первой необходимости, продукты, медикаменты и семь инвалидных колясок.

К погрузке подключились ученики трех школ микрорайона. Ребята передавали коробки по цепочке и аккуратно размещали их в кузове «Газели», чтобы использовать все пространство.

Фото предоставлено Верой Муратовой

Для Святослава Конюхова это была первая подобная отправка. В волонтерскую деятельность он включился недавно, но сразу взял на себя ответственную задачу – распределение груза в машине.

«Волонтерством я начал заниматься недавно. Решил заняться, так как считаю полезным помогать нашим героям, хоть какую-то помощь им предоставить», – рассказал Святослав. Он также призвал горожан присоединяться к сбору гуманитарной помощи.

Фото предоставлено Верой Муратовой

Как рассказала руководитель волонтерской группы «Добрые сердца» Лариса Орлова, сбор продолжался в течение месяца. Неравнодушные жители приносили одежду, обувь, бытовые предметы, продукты питания, средства гигиены и медикаменты. В этот раз к отправке также подготовили семь инвалидных колясок.

Всего с начала года это уже пятый гуманитарный рейс из Нижнекамска. За это время общими усилиями жителей города, группы «Добрые сердца» и партии «Единая Россия» в Донбасс доставили более восьми тонн помощи.

Фото предоставлено Верой Муратовой

Поддержка жителей Донбасса и оказание гуманитарной помощи остаются важными направлениями общественной работы. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость поддержки жителей новых регионов, а также участников специальной военной операции и их семей.