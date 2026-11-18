В Казани прошли противоаварийные тренировки, в ходе которых специалисты энергетических и коммунальных компаний отработали действия по восстановлению электро–, тепло– и газоснабжения потребителей. Об этом сообщает Минпромторг Татарстана.

Участники учений также отработали взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти.

В рамках учений состоялось заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Татарстане с участием заместителя министра промышленности и торговли республики Марата Минибаева. Представители организаций доложили о проведенных мероприятиях.

В учениях участвовали специалисты РДУ Татарстана, «Татэнерго», «Сетевой компании», «Газпром трансгаз Казань», Казанского порохового завода, «Казэнерго», МЧС России по Татарстану, Минстроя республики и исполкома Казани.

Ранее аналогичные противоаварийные тренировки прошли в Нижнекамске и Набережных Челнах.