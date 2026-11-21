Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин хочет завершить вооруженное противостояние с Украиной дипломатическим путем. Такое мнение высказал его американский коллега Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме по итогам визита в Китай на саммит АТЭС.

«Президент Путин четко выразил свое желание, чтобы конфликт между Россией и Украиной закончился дипломатическим путем», – подчеркнул Президент США.

Трамп положительно оценил ход консультаций по урегулированию украинского конфликта. «У нас очень хорошие переговоры», – заметил он, упомянув о наличии «очень хорошего шанса» на завершение боевых действий.

При этом главным препятствием для мира Президент США счел «сильную ненависть» между украинским лидером Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. В противном случае, уверен он, бои могли бы прекратиться два года назад.

Встреча президентов России и США состоялась 19 ноября на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Позднее прошел трехсторонний саммит с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Председателя КНР Си Цзиньпина. Свои отношения с главой российского государства американский лидер позднее охарактеризовал как «фантастические».

После вылета из Китая Президент США передал собравшимся в Берлине руководителям более 30 государств, входящих в «коалицию желающих», слова Путина о желании завершить вооруженное противостояние. Затем он заявил в интервью о желании российского лидера заключить сделку.

Сам Президент РФ на пресс-конференции по итогам визита в КНР призвал Украину согласиться с компромиссами, ранее предложенными американской стороной.

На этом фоне британская газета Financial Times написала со ссылкой на четыре информированных источника, что действующая администрация проинформировала европейских и украинских чиновников о стремлении заключить мирное соглашение между Россией и Украиной к началу января, до перехода контроля над Конгрессом к Демократической партии, выигравшей промежуточные выборы.