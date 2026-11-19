В приемной президента Российской Федерации в Республике Татарстан 20 ноября 2026 года с 10.00 до 12.00 состоится мероприятие по вопросу «Порядок постановки на учет в службе занятости, получения статуса безработного и пособия по безработице» в режиме телефонной связи с гражданами «Прямая линия».

На вопросы граждан ответят сотрудники Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Телефон прямой линии 221-80-35.