Жители казанского жилого комплекса «Голливуд» пожаловались на состояние домов, которым всего семь лет. По их словам, в подъездах осыпается штукатурка и повреждена плитка, на подземной парковке регулярно появляются протечки, а в квартирах на верхних этажах не хватает напора воды. С какими проблемами сталкиваются жильцы и почему их не удается решить, выяснили «Вести Татарстан».

Несмотря на сравнительно небольшой возраст домов, жильцы жалуются на трещины, неприятный запах и скрип лифтов. После январского сюжета в некоторых подъездах провели ремонт. Часть жителей отметила, что помещения стали выглядеть лучше. Однако открытые электрощитки по-прежнему остаются проблемой.

Не меньше нареканий вызывает подземная парковка. По словам автовладельцев, вода появляется там не только после дождей: иногда протечки возникают и в холодное время года. Осенью с потолка льются целые потоки, а зимой пол покрывается льдом.

Жители также опасаются за состояние фасада. По их словам, облицовочные плиты уже дважды падали, поэтому они не исключают повторения подобных случаев.

Еще одна проблема – слабый напор воды в квартирах на верхних этажах. Жильцы утверждают, что вода поступает тонкой струей.

Журналисты попытались получить комментарий в управляющей компании «Миллениум», однако там отказались отвечать на вопросы. Теперь жители намерены направить коллективное обращение в жилищную инспекцию.