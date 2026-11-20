Врач-сомнолог Павел Кудинов рекомендует строго соблюдать график сна. Тогда организм сам настроит свои «внутренние часы».

«Главное – просыпаться всегда в одно и то же время. Нужно выбрать себе время вне зависимости от дня недели и необходимости. Тогда будет хотеться спать примерно за шесть-восемь часов до пробуждения. Если ложиться, чтобы сохранить полноценную продолжительность сна, и просыпаться всегда одинаково, тогда и будешь просыпаться лучше – прямо с будильником или незадолго до него», – пояснил Кудинов в беседе с «Абзацем».

Кроме того, врач посоветовал заранее планировать свое утро и дела, чтобы организм понимал, ради чего ему нужно прервать сон.