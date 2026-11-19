Глава Мамадышского района Вадим Никитин встретился в здании муниципалитета с участником специальной военной операции. Они обсудили обстановку на передовой и вопросы поддержки военнослужащих.

Через бойца в его воинскую часть передали усилитель сотовой связи. Никитин поблагодарил военнослужащего за службу и мужество, отметив, что район продолжит помогать своим защитникам.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из приоритетов государственной политики. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость оказывать военнослужащим всестороннюю помощь, уделяя внимание как их потребностям на передовой, так и поддержке после возвращения домой.