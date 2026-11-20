Жители Казани пожаловались на отсутствие пешеходного перехода возле мечети и храма в Кировском и Московском районах города. Из-за этого прихожанам, школьникам и жителям ближайших домов приходится переходить дорогу в неположенном месте. Об этом сообщают «Вести Татарстан».

По словам местных жителей, на участке интенсивное движение, а автомобили проезжают на высокой скорости. При этом ближайшие пешеходные переходы отсутствуют.

Один из жителей, Виктор Трушин, неоднократно обращался в различные инстанции с просьбой решить проблему. Однако в администрации Кировского и Московского районов сообщили, что обустроить переход пока невозможно из-за отсутствия тротуара со стороны храма.

В администрации пояснили, что кирпичная кладка у стены не обеспечивает безопасный подход пешеходов. Обустроить переход планируют только после реконструкции дороги, сроки которой зависят от выделения финансирования. Вопрос взят на контроль.