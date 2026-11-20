Фото предоставлено Марией Шадриной

В селе Нармонка Лаишевского района волонтерская группа, оказывающая помощь участникам специальной военной операции, отметила четырехлетие. За это время небольшой кружок добровольцев вырос в центр поддержки, где изготавливают маскировочные сети, шьют одежду и экипировку, готовят необходимые на передовой вещи.

История началась с желания помочь бойцам. Первые материалы приносили сами жители: кто-то отдавал старые шторы, рыбаки передавали рыболовные сети. Работали в обычном помещении, без специального оборудования и опыта, но с большим желанием быть полезными тем, кто находится на передовой.

Сегодня перечень помощи значительно расширился. В Нармонке плетут маскировочные сети, шьют теплые толстовки, балаклавы и специальные костюмы, собирают аптечки второго эшелона, изготавливают антитепловизионные одеяла и пончо. Также добровольцы отливают окопные свечи и варят печи-буржуйки.

К общей работе присоединились жители разных возрастов и профессий. Одни плетут сети, другие шьют, нарезают ткань, изготавливают свечи. Помогают и те, кто поддерживает добровольцев словом и молитвой.

«Спасибо каждому неравнодушному. За эти четыре года наш тыл стал по-настоящему крепким», – говорят волонтеры.

Работа продолжается под эгидой фонда «Помощь СВОим», который возглавляет Марина Порфирьева. Добровольцы признаются, что намерены и дальше помогать бойцам и ждут их возвращения домой.

«Мы продолжаем! До Победы! Верим в наших ребят, ждем их домой и делаем все, чтобы они вернулись живыми», – отмечают в Нармонке.

Президент России Владимир Путин 3 декабря 2025 года на встрече с волонтерами движения #МыВместе отметил значительный вклад добровольцев в поддержку участников специальной военной операции и их семей. По его словам, с 2022 года к этой работе присоединились 630 тысяч человек. Глава государства поблагодарил волонтеров за их неравнодушие и готовность помогать тем, кто в этом нуждается.