Часть сельхозземель в Татарстане могут перевести в категорию промышленных
В Татарстане планируют перевести часть сельскохозяйственных земель в Нижнекамском и Новошешминском районах в категорию земель промышленности и иного специального назначения. Соответствующий законопроект представил на заседании Госсовета республики министр земельных и имущественных отношений Фаниль Аглиуллин.
Перевод участков необходим для размещения объектов нефтедобывающих организаций. Их строительство предусмотрено Схемой территориального планирования Татарстана.
Законопроект получил положительное заключение Министерства сельского хозяйства России, сообщает пресс-служба Минземимущества республики.