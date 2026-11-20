В Набережных Челнах планируют организовать восемь площадок для временного складирования снега в зимний период 2026–2027 годов. Соответствующий проект постановления Исполнительного комитета города проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, общая площадь территорий для складирования снега составит 57 га. Две площадки площадью по 10 га каждая разместят на отдельных земельных участках.

Еще шесть территорий расположатся на пока не сформированных земельных участках. Их площадь составит от 2 до 12 га. В частности, одну площадку площадью 8 га планируют разместить между проспектом Казанским и улицей Старосармановской. Еще три площадки общей площадью 25 га предусмотрены вдоль проспекта КАМАЗа.