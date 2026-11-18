Фестиваль народного искусства «Идел буе варислары» («Наследники Поволжья»), в котором участвовали 426 воспитанников из 77 детских садов, завершился в Казани. Дети представили традиции семи народов Поволжья – татар, русских, чувашей, марийцев, удмуртов, мордвы и башкир.

Фестиваль проходил с 26 октября по 18 ноября в Доме Дружбы народов Татарстана. Его организовало городское управление образования.

Участники выступали в национальных костюмах, представляли свои коллективы и показывали творческие номера в рамках конкурса «Наследие/Мирас». На гала-концерте также прошли театрализованное представление и выставка национальных блюд.

Гран-при фестиваля получил детский сад №153 Советского района. Первое место заняли детские сады №299, №109 и №261. Второе место присудили детским садам №183, №115 и №113, а также дошкольному отделению лицея №186 «Перспектива». Третье место разделили детские сады №139, №138, №112 и №50.