Первый межгосударственный проект стран содружества СНГ в сфере пространственных данных был запущен в 2026 году, и за время работы его посетили более 50 тыс. пользователей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила замруководителя Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Портал объединяет открытые пространственные данные государств-участников СНГ. Его главная задача – создать единое информационное пространство, чтобы люди, бизнес и власти могли легко находить, систематизировать и использовать достоверные геоданные для решения самых разных задач.

Как отметила Бурганова, на сегодняшний день пользователям доступны четыре сервиса:

«Я инвестор» – выбор инвестиционных площадок, оценка рисков и потенциала;

«Я работник» – расширенный подбор вакансий;

«Я турист» – планирование путешествий, готовые маршруты по странам СНГ;

«Я студент» – выбор образовательных учреждений в странах СНГ.

Кроме того, в разработке находится аналогичный сервис по спортивной тематике, а в перспективе будут созданы цифровые адреса тематических карт: природа и экология, экономика, история и культура и прочее.