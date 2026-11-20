Пока российская нефтехимия переживает сложный период, шинное производство упало на 15,8%, — «Нижнекамскнефтехим» нарастил производство на 1,8% и выручку до 186 млрд рублей, повысил операционную маржу до 21% и сократил долгосрочный долг. Разбираем, за счет чего компания выросла вопреки отраслевому спаду.





Проблемы отрасли

Российская нефтехимия проходит через один из самых сложных периодов за последние годы. Ценовая ситуация в отрасли была крайне нестабильной: в начале года внутренние цены на продукцию нефтехимии находились на низком уровне — в 2025 году СИБУР снижал цены на треть, — однако с марта 2026 года начался разворот вверх. К апрелю внутренние цены выросли на 10–12% к январю. Мировые нефтехимические цены испытали шок из-за конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с поставками: в марте 2026 года котировки нефтехимического сырья подскочили на 35–40%, а цены на полиолефины в Азии выросли примерно на треть. В Европе и Турции рост цен на полимеры достигал 50–60%, в Китае — 35–40%. В России цены тоже выросли, хотя и меньшими темпами, чем за рубежом.

Основной фактор роста цен на российском рынке — резкое удорожание сырья для нефтехимии: стоимость нафты внутри России выросла на 80%, также более чем в два раза выросли биржевые цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) – в январе цены на СПбМТСБ составляли около 15 тыс. руб/т, в то время как в сентябре - октябре держались стабильно выше 30 тыс. руб./т .

К этому добавился целый набор структурных вызовов, которые накладываются друг на друга и усиливают общий эффект. Дорогое финансирование, обусловленное высокой ключевой ставкой ЦБ, делает кредиты практически недоступными для развития, и это уже видно на макроуровне: инвестиции в основной капитал в России в целом за январь–сентябрь 2026 года упали на 8,5%. С 2026 года ставка НДС повышена с 20% до 22%, что дополнительно увеличило налоговую нагрузку на производителей. Параллельно сохраняются санкции и технологическая зависимость — ограничения на поставки оборудования и технологий замедляют модернизацию производств. Логистика и экспорт остаются узким местом: переориентация на Азию сталкивается с проблемами БАМ и Транссиба и высокой конкуренцией со стороны китайских мощностей. Слабый внутренний спрос усугубляет картину: ключевые потребители полимеров — строительство и автопром — снижаются, а шинный рынок, главный потребитель каучука, структурно слаб. В совокупности эти факторы формируют среду, в которой сохранение рентабельности и инвестиционной активности требует от компаний значительно большего, чем просто следование рыночной конъюнктуре.

Отраслевой фон действительно был тяжелым. Шинное производство сократилось на 15,8%, отдельные предприятия были загружены наполовину, а импорт шин из Китая в легковом сегменте впервые превысил российское производство. К этому добавились простои мощностей.

Рост вопреки отраслевому спаду

На этом фоне результаты ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) выглядят контрастно. За январь–сентябрь 2026 года компания нарастила производство на 1,8% — до 2,26 млн тонн товарной продукции — и получила выручку 186 млрд рублей против 183,4 млрд годом ранее. Скромный на первый взгляд рост на самом деле означает, что компания не просто удержала позиции, но и нарастила объемы там, где отрасль в целом теряла.

Особенно показательна динамика внутри года. Если по итогам первого полугодия доходы от реализации продукции просели на 7% — до 122,9 млрд рублей, то уже в третьем квартале НКНХ продал продукции на 63,1 млрд рублей, что почти на четверть больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Компания не только адаптировалась к рыночной конъюнктуре, но и наращивает продажи по мере восстановления цен и на фоне загрузки мощностей.

Ключевой сегмент — продукция нефтехимии (синтетические каучуки, пластики, прочая продукция) — принес 169,7 млрд рублей против 167,7 млрд годом ранее. Выручка от прочих услуг выросла на 40,7% — до 3,3 млрд рублей.

Основная деятельность остается прибыльной: валовая прибыль — 25,2 млрд рублей, прибыль от продаж — 18,6 млрд рублей. Производственно-сбытовая модель «Нижнекамскнефтехима» работает с положительной рентабельностью, а итоговый финансовый результат сформировался за пределами операционного контура — в финансовой и прочей деятельности. Коммерческие расходы выросли символически — с 3,33 млрд до 3,37 млрд рублей, то есть практически пропорционально выручке, что говорит о контроле над издержками обращения.

Операционная эффективность и управление оборотным капиталом

Отдельного внимания заслуживает то, как компания управляет операционной эффективностью. НКНХ увеличил скорректированный операционный результат на 6% — до 36,1 млрд рублей. Еще показательнее динамика маржинальности: операционная маржа выросла с 20% до 21%, прибавив 1 п.п. За этой, казалось бы, скромной цифрой стоит системная работа по трем направлениям — оптимизации затрат, улучшению продуктового микса и эффективному управлению себестоимостью. В отрасли, где сырье подорожало на 80%, а внутренние цены на полимеры долгое время оставались низкими, способность не просто удержать, но и улучшить маржу — один из самых убедительных показателей качества управления.

Еще один сильный сигнал — работа с финансированием поставок. Задолженность по соглашениям о финансировании поставок НКНХ увеличилась с 30,4 до 48,9 млрд рублей, то есть на 18,5 млрд рублей. Компания активно использует факторинг и цепочки поставок, получая отсрочки платежа. Иными словами, НКНХ эффективно перекладывает часть финансирования оборотного капитала на партнеров и финансовые институты, сохраняя собственные денежные средства для инвестиций и обслуживания долга. В условиях высокой ключевой ставки, когда банковский кредит стоит дорого, наличие такого инструмента позволяет поддерживать ликвидность

В совокупности эти три эффекта — рост скорректированного операционного результата, улучшение операционной маржи и грамотное управление запасами и финансированием поставок — характеризуют НКНХ как компанию, которая повышает эффективность не за счет разовых факторов, а за счет системной работы с затратами и оборотным капиталом. Именно это качество в период волатильных цен на сырье и ограниченного доступа к рынкам сбыта является ключевым.

Масштабы бизнеса и инвестиции растут

Валюта баланса увеличилась на 6,3% — с 615,4 млрд до 653,9 млрд рублей. Внеоборотные активы выросли до 541,4 млрд рублей. Основные средства составили 478,8 млрд рублей против 447,7 млрд на конец 2025 года, в том числе капитальные вложения — 110,1 млрд рублей. Это подтверждает продолжение масштабной инвестиционной программы: компания вкладывается в производственную базу, модернизацию и расширение мощностей. Только за 4,5 года СИБУР инвестировал в развитие «Нижнекамскнефтехима» 350 млрд руб., до 2028 года объем инвестиций на территории Татарстана достигнет 600 млрд руб.

Показательно, что при сохранении объема капитальных вложений платежи по инвестиционным операциям сократились с 72,8 млрд до 48,9 млрд рублей. С учетом сохранения заявленных темпов реализации инвестиционных проектов, компания оптимизирует инвестиционные денежные потоки и переносит часть расходов на будущие периоды, снижая давление на текущую долговую позицию.

Сальдо денежных потоков от текущих операций составило +35,7 млрд рублей при поступлениях от текущих операций 217,3 млрд рублей. Такой поток с запасом покрывает инвестиционные вложения и обслуживание долга, что свидетельствует о высокой самофинансируемости бизнеса и финансовой устойчивости.

Снижение долгосрочного долга и доступ к рынку капитала

Компания последовательно снижает долгосрочную долговую нагрузку, что улучшает структуру баланса и снижает будущие процентные риски. Долгосрочные заемные средства снизились с 94,5 млрд до 84,3 млрд рублей, общий итог по разделу долгосрочных обязательств — с 129,6 млрд до 122,6 млрд рублей. При этом доступ к рынку капитала сохранен: размещение облигаций и других долговых бумаг принесло 15 млрд рублей, дополнительно было получено кредитов и займов на 28,7 млрд рублей. НКНХ остается кредитоспособным заемщиком, способным привлекать финансирование на публичном рынке..

На фоне отраслевого спада, дорогих денег, роста НДС и сырьевого дефицита ПАО «Нижнекамскнефтехим» продемонстрировал ключевой фактор устойчивости, — способность сохранять рентабельность при волатильных ценах на сырье и ограниченном доступе к рынкам сбыта. Компания прошла сложный период без потери позиций, нарастила производство, повысила операционную эффективность, сохранила прибыльность операций и укрепила баланс. Для отрасли, где новые инвестиционные циклы буксуют, это редкий и показательный пример.