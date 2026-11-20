Фото предоставлено Анастасией Баландиной

В Бугульме прошел цикл образовательных телемостов с Военно-космической академией имени А. Ф. Можайского. К проекту присоединились ученики 12 образовательных учреждений города, в том числе кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина.

Во время встреч представители академии рассказали школьникам о специальностях, связанных с ракетно-космическими системами и эксплуатацией летательных аппаратов. Участники узнали о направлениях подготовки и возможностях обучения в одном из ведущих военных вузов страны.

Фото предоставлено Анастасией Баландиной

Особое внимание уделили кадетской школе-интернату, где патриотическое воспитание занимает важное место в образовательной программе. Для ее воспитанников телемост стал возможностью напрямую пообщаться с представителями академии и узнать о перспективах дальнейшего обучения.

В проекте участвовали лицей № 2, школы № 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 и 16, гимназия № 7, татарская гимназия № 14 и Бугульминская кадетская школа-интернат.

Фото предоставлено Анастасией Баландиной

Развитие отечественной космической отрасли требует подготовки квалифицированных инженерных и научных кадров. Президент России Владимир Путин поручил выстраивать систему подготовки технических специалистов, начиная со школьного образования, а также привлекать школьников и студентов к участию в космических проектах. В частности, речь идет о создании и запуске малых космических аппаратов с участием учащихся и молодых ученых.

Фото предоставлено Анастасией Баландиной