В Татарстане утвержден порядок предоставления в 2026 году грантов в форме субсидий из республиканского бюджета на выплату денежного вознаграждения лауреатам премии Раиса РТ – социально ориентированным некоммерческим организациям за вклад в развитие институтов гражданского общества. Соответствующее постановление Кабинета министров региона подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Из документа следует, что грантовые средства могут быть направлены на следующие нужды некоммерческой организации:

закупка работ и услуг, связанных с организацией деятельности, разработкой и реализацией проектов (инициатив), научных исследований в области гражданского общества;

приобретение изделий, комплектующих, материалов, оборудования, программного обеспечения, необходимых для разработки и реализации мероприятий;

приобретение имущественных прав, в том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности;

оплата труда штатных и внештатных работников;

оплата транспортных услуг;

командировочные расходы, расходы на проживание и питание; приобретение горюче-смазочных материалов;

оплата услуг связи;

уплата страховых взносов во внебюджетные фонды, взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, государственных пошлин, иных обязательных отчислений и платежей в бюджеты разных уровней;

прочие расходы, связанные с разработкой и реализацией мероприятий.

На первое число месяца заключения соглашения о выделении средств ставшее лауреатом премии НКО должно соответствовать ряду требований. В частности, на получение субсидий не могут претендовать иностранные юридические лица (включая офшорные компании) и российские юрлица с участием офшорных компаний свыше 25%; включенные в перечни организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму; получатели средств из бюджета Татарстана на цели, аналогичные целям выделения данных грантов; признанные иностранными агентами Министерством юстиции РФ; имеющие задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов; находящиеся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к нему другого юрлица), ликвидации либо банкротства.

Результатом предоставления мероприятия будет считаться проведение получателем как минимум одного мероприятия до 1 ноября следующего, 2027 года. В противном случае, как и в некоторых других, полученные средства необходимо будет вернуть в бюджет РТ.

Неиспользованные в отчетном году средства НКО должно будет возвратить в республиканский бюджет не позднее 1 февраля «года, следующего за отчетным», то есть 2028-го. При наличии необходимости перенаправить неизрасходованные средства нужную информацию следует предоставить не позднее 15 января 2028 года.