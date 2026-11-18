Министерством юстиции Республики Татарстан собран и доставлен гуманитарный груз для подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Речь идет, прежде всего, о тех предметах, которые особенно ценятся на передовой: тактические очки, усилители связи и роутер, электроды для сварщиков, запчасти для глушителей дронов, средства гигиены и влажные полотенца от минюста. Кроме того, два комплекта колес для автомобиля УАЗ и личные посылки для бойцов передали родственники военнослужащих.

Груз доставила сотрудница министерства и волонтер Гульфия Насырова вместе с добровольцами из Кукморского района.

«Когда передаёшь груз лично, понимаешь, зачем все это собирали месяцами. Бойцы видят, что о них помнят дома, и это очень важно для боевого духа. Помощь нужна постоянно, поэтому работу продолжим», — делится Гульфия Насырова.

В поездке помогали волонтеры Кукморского района. «Отдельное спасибо студентам юридического факультета КФУ и волонтёрам «Кукмор! Вместе Za победу!»» — эта помощь результат совместной работы», — добавила она.

2026-й в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести. Республика продолжает формировать надежный тыл для участников специальной военной операции и их семей.