Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Бугульме состоялась отправка двух жителей района, заключивших контракты с Министерством обороны России. Проводить будущих военнослужащих пришли их родные, представители духовенства, кадеты и юнармейцы.

Мужчины отправились в Казань. Оттуда на транспорте, предоставленном правительством Татарстана, они проследуют к месту прохождения подготовки и боевого слаживания. После этого их направят в воинскую часть Центрального военного округа для выполнения задач в зоне специальной военной операции.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Начальник отделения военного комиссариата Ленар Хусаенов поблагодарил бугульминцев за решение заключить контракт и пожелал им успешной службы и скорейшего возвращения домой с победой.

С напутственными словами к мужчинам обратились представители духовенства – протоиерей Евгений Романов и Баязит хазрат. Также поддержать земляков пришли директор кадетской школы-интерната Александр Крайнов и юнармейцы.

«Будьте аккуратны, опирайтесь на свой жизненный опыт, поддерживайте по возможности связь с близкими. С Богом!» – пожелал протоиерей Евгений Романов.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Будущим военнослужащим рассказали о мерах социальной поддержки, предусмотренных для их семей. Для оформления выплат и льгот после прибытия в воинскую часть необходимо получить у командира соответствующую справку и передать ее родным.

По традиции контрактникам вручили небольшие подарки от представителей духовенства и письма от юных жителей Бугульмы.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

По информации военного комиссара района Рафаэля Миннетдинова, следующая отправка жителей Бугульмы на военную службу по контракту запланирована на 26 ноября.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что все военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, должны иметь равные социальные гарантии и меры защиты. «Все: и добровольцы, и те, кто подписал контракты и проходит службу по контракту, и те, кто пришел на военную службу в рамках мобилизации, – они все выполняют свой священный долг перед Родиной», – заявил глава государства.

Фото предоставлено Светланой Андреевой