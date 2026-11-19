Открытая лекция о работе дипломатической службы пройдет в Национальной библиотеке Татарстана 20 ноября. О профессии, требованиях к будущим дипломатам и особенностях российской внешней политики расскажет атташе Представительства МИД России в Казани Александр Ягошин.

Встреча пройдет с 18:30 до 20:00. Участники узнают, как устроен рабочий день дипломата, какие задачи он решает и какие навыки нужны для работы на международной арене. Также спикер расскажет о том, как попасть на дипломатическую службу и с какими вызовами сталкиваются специалисты сегодня.

Лекция состоится в рамках проекта Global Talks, который организует Академия молодежной дипломатии при поддержке Министерства по делам молодежи Татарстана.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.