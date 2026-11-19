Пресс-служба Точно ДОБРО

В Казани благотворительный фонд Точно ДОБРО, ГК ТОЧНО и АНО «Капитал мудрости» реализовали в софинансировании с Росмолодежью профессиональную стажировку «СтройТур» для 40 студентов. Проект команды стал победителем конкурса «Больше, чем работа» от Росмолодежь.Профи и направлен на погружение будущих градостроителей в реальные процессы девелопмента. Его проведение в республике поддержали студенческие отряды Татарстана, представители бизнеса и социальной сферы.

Стажировочная программа «СтройТур» реализована по инициативе учредителя фонда Точно ДОБРО Николая Амосова с целью вовлечения талантливой молодежи в профессии девелопмента. Пилотный сезон успешно прошел весной в Краснодаре, в нем приняли участие 20 студентов Московского архитектурного института.

В ходе экспресс-стажировки 40 молодых людей из Казани и Нижнего Новгорода посетили экскурсии в офис ГК ТОЧНО, где познакомились с комплексом через макет и увидели, как жилое пространство интегрировано в лесной ландшафт. В вопросах специалистам студенты интересовались, какой функционал обеспечит комфортную и безопасную среду для жизни людей, как планируется обслуживание большого зеленого массива и какие главные УТП есть у проекта. Одно из ключевых выявили сами – озеро с круглогодичной системой досуга.

По прибытии на объект будущие градостроители прошли тематические пробы на стройке: возведение стены дома от замеса раствора до кладки кирпича, осмотр хода строительных работ, анализ строительных материалов и знакомство с новым стратегическим инструментом «Витрина», который позволяет увидеть демонстрационную квартиру – полностью готовый вариант будущего жилья.

Основу программы стажировки составил образовательный блок во взаимодействии с экспертами ГК ТОЧНО и наставниками АНО «Капитал мудрости». Студенты усилили как мягкие навыки – эффективного диалога, презентации себя и своего продукта, так и профессиональные компетенции. В командах по четырем трекам они углубили знания в выбранной профессии и осознали роль каждого специалиста в общем деле: промышленном и гражданском строительстве (ПГС), дизайне, юридическом сопровождении, связях с общественностью.

Пресс-служба Точно ДОБРО

Каждая группа получила профессиональный кейс, который решила во взаимодействии с наставниками направлений, и представила идею экспертной коллегии. Команда ПГС, в которую вошли строители, инженеры, теплогазоснабженцы, работала над широким спектром задач: от разработки плана необходимых работ до проектов отделки фасадов и мест общего пользования.

«Это мой первый опыт работы с реальным городским пространством, и он оказался очень интересным, хоть и непростым: я был готов к инженерным задачам, но не ожидал столкнуться с кейсом на стыке разных дисциплин. Стало понятно, что инженер в девелопменте работает в тесной связи с дизайнером, архитектором. Специалистом высокого уровня он считается тогда, когда может с деятельным участием включиться не только в свое направление», – говорит студент Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Матвей Смирнов.

Дизайнеры предложили концепцию въездной стелы – фирменного знака жилого комплекса, который оформили в идее взаимодействия природы и архитектуры. PR-специалисты поработали над стратегией отстройки от конкурентов через разработку уникальных всесезонных интерактивных механик для разных целевых аудиторий. Группа юристов попрактиковалась в составлении типовых договоров и разборе ошибок в документах, которые влияют на репутацию организации.

«Программа практико-ориентированного обучения и работы над настоящими кейсами – от концепции благоустройства до презентации решения – является важным этапом профессионального становления. Она позволяет будущим специалистам применить теоретические знания и увидеть изнутри процесс рождения масштабных проектов, влияющих на качество городской среды», – говорит генеральный директор фонда Точно ДОБРО Марина Нудьга.

Проектные решения с обоснованием каждой идеи были представлены на защите. В экспертную коллегию вошли специалисты ГК ТОЧНО (кластер Татарстан), руководство фонда Точно ДОБРО и Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, активисты которого присоединились к организации «СтройТура».

Погружение в реальные процессы девелопмента помогло будущим градостроителям посмотреть на выбранную профессию со стороны запросов бизнеса, сформировать практические навыки и основу для успешного карьерного старта, а самое важное – получить приглашение на полноценную практику в ГК ТОЧНО, по результатам которой возможен и переход в штат застройщика.

Пресс-служба Точно ДОБРО

Результаты «СтройТура» представлены командой на Международной строительной неделе БРИКС. Там же подписанием соглашения закреплен успешный опыт сотрудничества фонда Точно ДОБРО и Республиканского центра студенческих трудовых отрядов.