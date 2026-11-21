Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 21 ноября, в Татарстане установившаяся ранее влажная и при этом аномально теплая для конца осени погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над регионом останется затянутым облаками. Начавшиеся ночью местами небольшие и умеренные дожди днем будут идти по всей республике. Утром в отдельных районах сохранится опустившийся в темное время суток туман.

Ветер будет дуть с юго-востока и немного ослабнет – до 5–11 м/с. Его порывы не будут превышать 14 м/с (в Казани – и вовсе 13 м/с).

После ночных +1, +3 градусов в светлое время суток воздух по Татарстану прогреется до +3, +6 градусов (в Казани – до +3, +5 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что теплая и дождливая погода сохранится в республике до конца ноября. До этого синоптики рассказали, что последний месяц осени на территории региона должен оказаться теплее нормы на один градус при количестве осадков, близком к среднемноголетнему.