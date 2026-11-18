Предприниматели Республики Татарстан получили расширенный доступ к классификатору обращений в профильные ведомства через платформу обратной связи для бизнеса (ПОС Бизнес) на портале «Госуслуги», сообщает Минэкономики РТ.

Минэкономразвития России и Минцифры России расширили классификатор обращений, что позволит бизнесу республики оперативнее получать решения по широкому кругу вопросов.

Согласно сообщению, доработка проведена с учетом направлений Национальной модели целевых условий ведения бизнеса и в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». К восьми базовым категориям – строительство, земельные отношения, подключение к сетям, транспорт, кадры, экология, сопровождение инвесторов и общие вопросы – добавили шесть новых направлений. Теперь через ПОС Бизнес предприниматели Татарстана могут обратиться за содействием по вопросам налогообложения, регистрации бизнеса, международной торговли и таможенного регулирования, инноваций и интеллектуальной собственности, антимонопольного регулирования, а также защиты законных прав и интересов.

Существенным улучшением стала интеграция с системой 12 ключевых федеральных органов исполнительной власти (Минкультуры России, ФАС России, ФНС России, ФТС России, Росавтодор, Росаккредитация, Росимущество, Роснедра, Роспатент, Росприроднадзор, Росреестр, Росстат). Обращения автоматически маршрутизируются в профильное ведомство, что сокращает сроки рассмотрения и повышает адресность поддержки.

Доработка платформы направлена на ускорение снятия административных барьеров и снижение регуляторной нагрузки. С сентября 2024 года сервисом воспользовались около 10 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.

На основе обратной связи от бизнеса и анализа структуры обращений предусматривается дальнейшее расширение категорий классификатора и вовлечение в работу иных федеральных органов исполнительной власти. Для предпринимателей Татарстана это создает дополнительные возможности для получения содействия от органов власти в электронном виде через «Госуслуги».