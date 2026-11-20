Фото предоставлено Алмазом Кашаевым

В Нижнекамске для ветеранов и действующих участников специальной военной операции провели мастер-класс по изготовлению изделий из гипса. Мужчины вместе с родными сделали своими руками статуэтки, подсвечники и небольшую посуду. Встречу приурочили ко Дню матери, чтобы участники могли подготовить подарки самым близким женщинам.

Сначала нужно замешать гипс, выбрать подходящие формочки и залить в них смесь. Дальше все зависит от фантазии. Инструктор по труду центра «Милосердие» Галия Петрова показала участникам, как создавать несложные, но красивые изделия. По ее словам, такие занятия помогают людям поверить в свои силы, освоить новое дело, а возможно, найти занятие по душе.

Фото предоставлено Алмазом Кашаевым

На мастер-класс пришел и действующий военнослужащий с позывным Леший, который сейчас находится в отпуске. Он участвовал в занятии вместе с семьей. Его дочь Амалия с интересом наблюдала за процессом и сама попробовала сделать игрушку.

Для ветерана СВО Владимира это занятие стало возможностью не только освоить новое ремесло, но и поблагодарить тех, кто поддерживает его. Первое изготовленное изделие он подарил своим кураторам из фонда «Защитники Отечества». На передовой Владимира прозвали Добрым. Во время мастер-класса он вместе с боевым товарищем придумал собственную фигурку, складывая ее из отдельных гипсовых деталей.

Фото предоставлено Алмазом Кашаевым

Как отметила социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Эльвира Исмагилова, главная цель встречи – реабилитация, адаптация и социализация ветеранов, общение друг с другом и с близкими, а также освоение новых навыков.

Мастер-класс организовали нижнекамский филиал фонда «Защитники Отечества» и центр «Милосердие». Всего за час участники вместе с членами семей изготовили несколько десятков изделий. Для этого не требуется специального оборудования или больших затрат – достаточно гипса, формочек, времени и немного фантазии.

В завершение встречи мужчины поздравили всех мам с праздником, пожелали им здоровья, счастья, тепла и благополучия.

Фото предоставлено Алмазом Кашаевым

Президент России Владимир Путин 10 августа 2026 года на встрече со специалистами по городскому развитию в Бурятии отметил важность творческих занятий для реабилитации участников СВО. По его словам, ветеранам необходимо не просто вернуться к мирной жизни, но и получить возможность найти себя, освоить новое дело. «Это очень хорошая идея, потому что ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество», – сказал глава государства.