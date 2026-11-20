Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Украинские удары повредили арку и основную балку пролета Крымского моста. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы понимаем, что у нас сейчас повреждена основная балка пролета арочного моста. Сама арка повреждена», – рассказал заместитель Председателя Правительства, отвечая на уточняющий вопрос о характере повреждений (цитата по «Интерфаксу»).

При этом в разговоре с корреспондентом издания Life Александром Юнашевым Хуснуллин объяснил, что точные сроки восстановления моста станут известны после проектных решений.

«Считают сейчас все проектировщики, мы этим занимаемся. Все варианты решения этой проблемы есть. <...> При этом у нас люди не останавливаются, работают, все необходимые работы мы уже произвели», – заверил вице-премьер, уточнив, что рассматриваются два варианта восстановления.

В последние дни украинские дроны трижды атаковали Крымский мост. Первая атака произошла утром 16 ноября, движение по мосту приостановили более чем на 16 часов. В ночь на 17-е число была произведена вторая атака, в результате которой было остановлено как автомобильное, так и железнодорожное движение. Последнее затем было возобновлено. Третья атака состоялась ночью 19 ноября, ее целью была железнодорожная часть моста.

Выступая накануне перед журналистами по итогам визита в Китай, Президент России Владимир Путин пообещал ответ на удары по Крымскому мосту, назвал его гражданским объектом и проинформировал о восстановлении железнодорожной части сооружения. Кроме того, он подчеркнул, что снабжение Крымского полуострова необходимыми грузами по сухопутному пути будет организовано.