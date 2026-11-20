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Наличие детского кресла может стать обязательным для российских такси, Правительство РФ изучит соответствующую инициативу. Об этом в интервью РИА Новости рассказал курирующий транспортный комплекс вице-премьер РФ Андрей Никитин.

«Есть и предложение по обязательному оснащению такси детским креслом. Все это с коллегами мы в режиме диалога будем прорабатывать», – проинформировал Никитин.

По словам вице-премьера, документ будет вынесен на публичное обсуждение в ближайшие несколько месяцев. Наряду с этим он напомнил что Министерство транспорта РФ и депутаты Государственной Думы подготовили пакет поправок в закон о такси, направленный на отмену доплат за поездки с детьми.

«Подготовлены изменения в законодательство, которые исключат доплату за перевозку ребенка и возрастную дифференциацию тарифов. В четырех городах <...> проходит эксперимент с промокодами для многодетных семей», – рассказал ранее первый заместитель министра транспорта Константин Пашков.

До этого, в октябре, о соответствующих планах доложил Президенту России Владимиру Путину Андрей Ниикитин, занимавший тогда пост министра транспорта.