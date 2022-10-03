Вдвое дешевле: как купить помещения для производства близ Казани по рекордно низким ценам

Складские и производственные объекты в Казани продолжают дорожать, за год цена квадратного метра выросла на 10%. Однако готовые объекты под производство и склад можно купить вдвое дешевле в производственно-логистическом центре FoodGreen, расположенном в Зеленодольске. Подробности – в обзоре «Татар-информа».

Производственно-логистический центр FoodGreen в Зеленодольске

Цены на коммерческие объекты в Зеленодольске на 40-50% ниже, чем в Казани

Средняя стоимость одного квадратного метра производственных помещений в Казани за год выросла на 3 тыс. рублей и сейчас находится на уровне 33 тыс. рублей, приводит данные цифровая платформа Restate.

Специалисты в сфере коммерческой недвижимости прогнозируют дальнейший рост спроса на покупку и аренду складских помещений, подходящих для размещения производственных мощностей, что в свою очередь увеличит и цены на них.

Бизнес поддерживает Правительство России – для этого была запущена промышленная ипотека. Компания может получить до 500 млн рублей на покупку уже готового производственного объекта. Срок льготного кредитования — не более 7 лет, ставка по кредиту — 5%, а для технологических компаний — 3% годовых. Этот фактор тоже поддержит спрос на промышленные объекты.

Одно из таких помещений можно приобрети в производственно-логистическом комплексе FoodGreen в Зеленодольске, расположенном по адресу: ул Озёрная, д. 20а. Более того, покупка станет выгодной на фоне дорогой коммерческой недвижимости в Казани. Ведь в логистическом центре стоимость квадратного метра начинается от 8 тыс. рублей. То есть, средняя стоимость одного участка с помещением обойдется на 40—50% дешевле, чем похожие предложения в Казани.

В логистическом центре стоимость квадратного метра начинается от 8 тыс. рублей

От Казани – всего в 40 километрах

Весомое преимущество проекта – в удобной логистике. Производственно-логистический комплекс расположен в 40 километрах от Казани и 25 километрах от федеральной трассы М-7, он оснащен удобными подъездными путями. Логистическое «плечо» позволяет производителям напрямую охватить территорию в радиусе 200 километров, на которой проживает свыше 3 млн человек.

Расположение логистического комплекса FoodGreen на карте

Кроме того, в непосредственной близости находится железнодорожная станция Зеленодольск, а также река Волга и Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр, который так же в числе логистических преимуществ.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил «Татар-информу», что площадка Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра — это уникальная территория на 207 гектаров земли. При этом, есть поручения Президента по включению в государственный резерв еще 2 тыс. гектаров рядом для того, чтобы иметь перспективу развития.

«Сегодня площадка наиболее удобна для размещения предприятий, связанных с контейнерными перевозками. В принципе, это порт. Для этого все сделано: 2,5 километра причальной стены, очень хорошая глубина, хороший фарватер, железнодорожная ветка. Мы находимся на Транссибе. Китай, Россия, эта ветка проходит через нас», – сказал Афанасьев.

Помещения отлично подходят для предприятий малого и среднего бизнеса

В производственно-логистическом комплексе проданы уже шесть зданий, приобрести можно оставшиеся семь помещений. Цена на них варьируется от 13 млн до 158 млн рублей, в зависимости от площади и оснащения.

Помещения отлично подходят для резидентов – предприятий малого и среднего бизнеса, нацеленных на снижение издержек и получение дополнительной прибыли практически в любой области предпринимательской деятельности.

Будущим собственникам полагаются существенные налоговые и организационные преференции, так как комплекс расположен на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Зеленодольск». Налог на прибыль здесь составляет 5% вместо 20%, налог на землю и имущество – 0%, вместо 1,5% и 2,2% соответственно, а страховые взносы – 7,6%, вместо 30%.

Комплекс полностью оборудован всеми необходимыми для производителей коммуникациями и развитой инфраструктурой

Современные коммуникации и производственное оборудование

Производственно-логистический комплекс FoodGreen занимает площадь в 3,8 га и разделен на 13 независимых объектов недвижимости. Они полностью оборудованы всеми необходимыми для производителей коммуникациями и развитой инфраструктурой. Здесь есть освещение, вентиляция, водопровод, автономная система отопления и котельная, некоторые помещения комплекса оснащены оборудованием, в том числе для производства пищевых продуктов.

Так, в комплексе имеются: спиральные морозильники ALCO ASK, уравнительные платформы, воздухоохладители-шокфростеры Goedhart PLK, тельферы, пожарная сигнализация, компрессорные система охлаждения, тепловые завесы, электронные проходные PERCo и холодильные машины SH.

Комплекс прекрасно подходит для организации любого вида производства, в том числе пищевых продуктов

Отдельно стоит отметить, что оборудование можно приобрести как вместе с производственной площадью, так и отдельно.

«Производственные площади обладают очень большим набором характеристик, по которым бизнесмены их выбирают и удобное расположение вместе с готовым оборудованием дают существенные преимущества», – отметил вице-президент гильдии риэлторов Татарстана Андрей Савельев.

Все необходимые документы по каждому лоту оформлены отдельно и покупателю нужно будет лишь подписать договор купли-продажи и оформить за собой право собственности. При этом, управляющая компания берет на себя все коммунальные заботы.

Оборудование можно приобрести как вместе с производственной площадью, так и отдельно

Какие площадки еще можно купить?

Как отмечают аналитики, с учетом растущих цен на промобъекты в Казани, стоимость площадок в пригородах, в том числе и в Зеленодольском районе, будет так же расти.

В продаже у FoodGreen осталось семь различных производственно-складских помещений и земельных участков. Причем, объекты можно взять в аренду и выкупить их в собственность в дальнейшем.

«Чаще всего производители берут производственную собственность в аренду, а не покупают ее, поэтому возможность арендовать помещение кажется мне довольно приятным бонусом», – поделился Савельев.

Объекты можно взять в аренду и выкупить в дальнейшем

Оставшиеся лоты:

Лот №4 — земельный участок (4 461 кв. м) и двухэтажное производственное здание (5 958 кв. м) с административным блоком, раздевалками, душевыми, столовой, складскими помещениями и цехами. Здание идеально подходит под производственную деятельность. Есть крытый въезд, проходная, зона погрузки-разгрузки. Стоимость лота на сегодняшний день — 158 446 227 рублей.

Лот №5 — земельный участок (4 617 кв. м) и два морозильных склада (3 520,7 кв. м). Установлено передвижное стеллажное оборудование для хранения груза в паллетах, холодильные машины SH и уравнительные платформы Herman. Возможные типы использования помещений — активное производство или склад. Здание построено из энергоэффективных материалов. Стоимость лота на сегодняшний день — 88 347 537 рублей.

Лот №6 — земельный участок площадью (4 124 кв. м) и здание (3 551,7 кв. м). Есть помещение под лабораторию, раздевалки и душевые для персонала. Лот подходит под производство. Стоимость лота на сегодняшний день — 76 312 372 рубля.

Лот №9 – земельный участок (1 449 кв. м) и здание свободного назначения (1 400 кв.м.), лот №10 — земельный участок (1 449 кв. м) и двухэтажное здание свободного назначения (1 499,4 кв. м). Лоты находятся в одном здании, но зарегистрированы долевой собственностью под разными кадастровыми номерами. Тут можно наладить и производство, и складские помещения, и логистический комплекс, и сервисную компанию. Пространство помещения легко трансформируется под любой вид деятельности. Второй этаж отводится под административные помещения и комнаты для персонала. На сегодняшний день стоимость 9-го лота — 17 159 217,51 рублей, 10-го лота — 21 231 735,47 рублей.

Лот №11 — земельный участок площадью 871 кв. м и холодный склад на 710,1 кв. м. Здесь можно организовать и производство, и склады. Стоимость лота на сегодняшний день — 13 191 763,02 рубля.

Лот №13 — земельный участок (6 931 кв. м) с коммуникациями. На территории расположена газораспределительная станция, котельная, трактор, будка охраны (14,4 кв. м). Стоимость лота на сегодняшний день — 34 624 345,11 рублей.

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