Роман Курцын получил приз зрительских симпатий на открытии «Алтын минбара»
На церемонии открытия казанского кинофестиваля «Алтын минбар» Роман Курцын получил приз зрительских симпатий за роль в фильме Алексея Алферова «Малыш-каратист».
Приз актеру вручила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. «Я вышел только стих прочитать», – отшутился артист.
Со сцены Курцын прочитал «Балладу о красках» Роберта Рождественского. Церемония открытия фестиваля «Алтын минбар» проходит в театре имени Галиасгара Камала.