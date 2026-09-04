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Культура 4 сентября 2026 20:29

Роман Курцын получил приз зрительских симпатий на открытии «Алтын минбара»

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Роман Курцын получил приз зрительских симпатий на открытии «Алтын минбара»
Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

На церемонии открытия казанского кинофестиваля «Алтын минбар» Роман Курцын получил приз зрительских симпатий за роль в фильме Алексея Алферова «Малыш-каратист».

Приз актеру вручила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. «Я вышел только стих прочитать», – отшутился артист.

Со сцены Курцын прочитал «Балладу о красках» Роберта Рождественского. Церемония открытия фестиваля «Алтын минбар» проходит в театре имени Галиасгара Камала.

#Алтын минбар #Ирада Аюпова
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