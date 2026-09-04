КАМАЗ нарастил долю во всех сегментах рынка тяжелых грузовиков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По итогам восьми месяцев текущего, 2026 года КАМАЗ нарастил долю продаж во всех сегментах рынка тяжелых грузовиков массой от 12 тонн. Соответствующую статистку собрало агентство «Автостат», обработав данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), пишет корпоративная газета «Вести КАМАЗа».

В частности, КАМАЗ нарастил долю в семействе седельных тягачей на 13% год к году – с 20% до 33%, став лидером этого сегмента рынка. Доля прежнего лидера, Sitrak, сократилась с 29% до 15%, а Shacman вообще выбыл из топа-3 (на его долю приходилось 11% продаж). На второй позиции разместился Dongfeng с 17% продаж.

Среди самосвалов доля челнинского автогиганта выросла с 31% до 36%, увеличившись на 5%. КАМАЗ сохранил лидерство в этой категории. Вторым стал FAW с 20%, прежде бывший третьим с 18%. Shacman, доля которого составляла 20%, и здесь исчез и топа-3. На третьей позиции оказался МАЗ с 11% продаж.

В сегменте коммунальной техники КАМАЗ также сохранил лидерство и продемонстрировал рост на 4% – с 57% до 61%. МАЗ остался вторым, сохранив долю в 25%, а FAW – третьим, увеличив продажи с 5% до 6%.

В категории бортовых автомобилей татарстанский автозавод, оставаясь лидером, нарастил долю на 9% – с 44% до 53%. FAW и Howo сохранили второе и третье места, но их доли сократились – с 16% до 14% и с 10% до 9% соответственно.

В сегменте фургонов КАМАЗ остался на второй позиции, но чуть-чуть увеличил долю – с 25% до 26%. Sitrak и Howo поменялись местами: доля первого сократилась с 39% до 15%, а второго – увеличилась с 23% до 33%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что КАМАЗ по итогам первого полугодия 2026 года увеличил консолидированную выручку по МСФО на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 164,8 млрд рублей.