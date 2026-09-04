Не только сила, но и мудрость: 79% россиян назвали медведя своим символом

Фото от Банк ВТБ (ПАО)

Книжный сервис «Литрес» и ВТБ провели совместное исследование и выяснили, какое животное, по мнению россиян, лучше всего отражает силу духа и мудрость русского человека. Абсолютное большинство – 79% – выбрали медведя, а 60% считают его официальным символом страны. Опрос приурочен к Восточному экономическому форуму: центральным образом новой природоохранной кампании ВТБ на форуме стал медведь, и результаты исследования показывают, что связь с природой и культурным кодом по-прежнему важна для россиян.

При этом среди книг о природе и животных, которые запомнились респондентам больше всего, лидирует повесть «Белый Бим Черное Ухо» Гавриила Троепольского – ее назвали 14% опрошенных. На втором месте – «Умка» Юрия Яковлева (12%), на третьем – русская народная сказка «Три медведя» (11%). Замыкают пятерку «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского (9%) и сборник рассказов о животных Виктора Астафьева, Михаила Пришвина, Виталия Бианки, Константина Паустовского и Николая Сладкова (8%).

Фото от Банк ВТБ (ПАО)

Более половины респондентов – 54% – считают, что книги о природе и животных помогают отвлечься, получить позитивные эмоции и справиться со стрессом.

У 61% участников опроса есть дети. Из них 46% регулярно читают ребенку книги о природе и животных, а 40% делают это время от времени. По словам родителей, юные читатели больше всего любят «Дядю Федора, пса и кота» (16%), «Доктора Айболита» Корнея Чуковского (12%) и «Умку» (9%).

Фото от Банк ВТБ (ПАО)

Специально к ВЭФ 2026 ВТБ и Третьяковская галерея запускают проект, соединяющий силу искусства с идеей сохранения природы. «Сохраняем шедевры природы» обращается к образам России на полотнах великих мастеров. Такой взгляд становится продолжением имиджевой кампании «ВТБ – это классика» и показывает, как классическая живопись может «говорить» с современным зрителем о важных темах. Символом проекта стала картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» с медвежатами и медведицей. Специально для ВЭФ произведение выполнено в бело-синей гравюрной стилистике.

Опрос прошел в августе 2026 года среди пользователей Литрес и клиентов ВТБ. В нем приняли участие более 800 респондентов из разных городов России. В список произведений для выбора были включены преимущественно классические и культовые книги о природе и животных, хорошо знакомые нескольким поколениям читателей.