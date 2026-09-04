Более 60 работ художника Фешина из Татарстана отправят на выставку в Пекин

Более 60 произведений художника Николая Фешина из коллекции Татарстана 11 сентября отправят в Китай. Выставка пройдет в Национальном музее Пекина, сообщила директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева в интервью «Татар-информа».

«8 сентября приезжает компания, которая делает упаковку. Это очень серьезная организация. Далее приезжает транспортная компания, которая работает, в том числе, с Русским музеем. А 11 сентября у нас коллекция уезжает в Китай», – сказала Нургалеева.

По словам директора, переговоры о проведении выставки в Поднебесной продолжались около года.

В Пекин отправится практически вся коллекция Фешина из Татарстана, в том числе крупные работы «Обливание» и «Бойня». Из Российской академии художеств для выставки привезут «Капустницу», написанную художником в марийских деревнях. Также в экспозиции представят портрет Владимира Ленина, Николая Лобачевского и другие произведения.

Интерес китайской публики к Фешину Нургалеева связала с историческими связями между российской и китайской художественными школами. Многие китайские художники получали академическое образование в России: в Российской академии художеств и московских вузах. По ее словам, поэтому им хорошо знакомы русская реалистическая школа и классическое искусство.

Работы Фешина уже показывали в Китае около 12 лет назад – тогда коллекцию Татарстана из 28 произведений представили в трех городах. Нынешняя выставка станет значительно масштабнее.