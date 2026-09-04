Татарстан занял второе место по количеству «Фермерских островков» в России

Татарстан находится на второй строчке среди регионов РФ по числу торговых точек «Фермерский островок». По состоянию на 2026 год в республике работают шесть таких площадок, где представлена продукция местных производителей. Проект реализует Корпорация МСП совместно с региональными властями и крупнейшими торговыми сетями страны для поддержки локальных сельхозпроизводителей, сообщили в Министерстве экономики Республики Татарстан.

В текущем году в республике открылись сразу три новые точки. Лидирует по количеству «островков» Москва (7), замыкает тройку лидеров Республика Башкортостан (5).

Всего в России почти 1,4 тысячи малых и средних предприятий из 40 регионов стали поставщиками «Фермерских островков». С начала 2026 года свою продукцию начали отгружать еще 89 новых производителей, а общее число организованных торговых точек достигло 107.

«Фермерский островок» представляет собой торговое пространство формата «магазин в магазине» (реже – отдельно стоящий павильон или нестационарный объект). Его площадь составляет примерно 15–30 кв. м. Площадка объединяет нескольких фермеров в кооператив, где они делят расходы на аренду, не конкурируют между собой напрямую и предлагают покупателям широкий и сбалансированный ассортимент.

Проект помогает местным сельхозпроизводителям выйти на рынок, получить доступ к проходимым локациям и снизить риски крупных поставок: можно начать с небольших партий, разделить затраты с участниками кооператива и получить поддержку Корпорации МСП в подборе места, переговорах с ритейлерами (в проекте участвуют «Пятёрочка», «Магнит», «Перекрёсток», «Лента» и другие), а также консультации по мерам государственной поддержки и поиску дополнительных партнёров в регионе. Кроме того, доступно льготное кредитование в МСП Банке.

В Татарстане представителям малого и среднего бизнеса доступен комплекс мер поддержки, включающий финансовые и нефинансовые инструменты, в том числе продукты партнерского финансирования. Помощь оказывают Министерство экономики Республики Татарстан и подведомственные ему организации в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Республиканские предприниматели могут получить микрозаймы по льготным ставкам и воспользоваться гарантийными продуктами при необходимости залогового обеспечения. Также бизнесменам доступны льготный лизинг, финансирование и софинансирование 90% затрат для участия в международных выставках в составе коллективного стенда.

Нефинансовые меры поддержки предпринимательства в Татарстане включают консультации, образовательные программы и продвижение продукции, сертификацию, имущественную помощь и другие направления.