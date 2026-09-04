В Мамадыше на фестивале труда и доблести чествовали жителей района

​​​​​​​Фото предоставлено Гулиной Гильмуллиной

В Мамадыше прошел фестиваль труда и доблести, одним из главных событий которого стало чествование жителей за многолетний труд и вклад в развитие района. Праздник состоялся в сквере «Яшьлек».

В нем приняли участие глава района Вадим Никитин, депутаты Госдумы РФ Ирек Богуславский, Анатолий Иванов и Илья Вольфсон, а также генеральный директор ООО «Газпром Трансгаз Казань» Рустем Усманов.

На празднике чествовали педагогов, врачей, руководителей предприятий и специалистов сельского хозяйства. В этом году свидетельства о занесении на Электронную доску почета получили 14 мамадышцев.

Среди них – Зуфар Саттаров, отдавший системе образования более 47 лет. Он 11 лет руководил школой №2, а последние 14 лет возглавляет территориальную организацию Профсоюза образования. За свою работу Саттаров награжден знаком «Отличник народного просвещения» и медалью «За доблестный труд».

Напомним, 6 августа в Татарстане заработала Электронная доска почета – аналог существующих с советских времен стендов с портретами. Фотографии и краткая информация о лучших сотрудниках предприятий промышленности, чиновниках и работниках бюджетной сферы размещаются на ресурсе сроком на один год.

Учредил Электронную доску почета своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана.

«Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал ранее руководитель республики.

Материал подготовлен при участии Гулины Гильмуллиной

Фото предоставлены Гулиной Гильмуллиной