Более 8 тыс. студентов и школьников работали летом в студотрядах Татарстана

Летом текущего, 2026 года в составе студенческих отрядов Татарстана трудоустроены более 8 тыс. молодых людей. Работа была организована как на предприятиях республики, так и за ее пределами – в 12 регионах России и за рубежом, сообщает пресс-служба студотрядов РТ.

«Хотя в Татарстане уже несколько лет мы перешли от исключительно летней занятости к круглогодичному трудоустройству, летний сезон продолжает оставаться самой насыщенной порой. Мы уделяем большое внимание привлечению кадров в регион. За три летних месяца было трудоустроено 8099 человек, всего за 2026 год – более 12 200», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

«Это показывает, что студенческие отряды остаются востребованным механизмом временной занятости и профессиональной практики для молодежи», – выразил уверенность он.

В летний период ключевые трудовые проекты в РТ объединили студентов из 41 региона России. Молодежь со всей страны привлекли к сборке грузовиков на Всероссийском производственном проекте «КАМАЗ», работе в больницах Альметьевского района в составе Всероссийского медицинского отряда «АльМедик», а также к возведению инфраструктуры и работе на промышленном предприятии на двух межрегиональных проектах в ОЭЗ «Алабуга».

За пределами Татарстана студотряды республики работали в 12 регионах России. Сейчас учащиеся продолжают трудовой сезон на восьми проектах: в Краснодарском, Камчатском и Хабаровском краях, а также в Нижегородской и Липецкой областях. Кроме того, девять студентов задействованы на строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, а десять участников отработали на Минском тракторном заводе в Беларуси.

Трудоустройство подростков остается приоритетным направлением студенческих отрядов Татарстана. Всего в этом году трудовой опыт в составе движения получили свыше 3,4 тыс. несовершеннолетних. Школьники работали на благоустройстве, в сервисных службах, помогали вожатым в лагерях и впервые попробовали себя в роли помощников дежурных по вокзалу.

В период с сентября по декабрь 2026 года планируется дополнительно трудоустроить примерно 2,8 тыс. студентов. С 1 сентября стартовал набор в студотряды. Чтобы присоединиться к движению, можно обратиться в штаб студенческих отрядов в своем учебном заведении или заполнить анкету в группе «Студенческие отряды Татарстана» в социальной сети «ВКонтакте».

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи РТ в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.