В Татарстане по нацпроекту отремонтирована дорога Казань – Малмыж – Малые Лызи

В Балтасинском районе РТ отремонтирован участок автодороги Казань – Малмыж – Малые Лызи протяженностью 3,4 км. Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на отрезке 0,0 – 3,4 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте дорожники провели фрезерование старого покрытия, уложили нижний и верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси на площади более 25 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Рабочие также укрепили обочины щебнем на площади более 10 тыс. кв. метров и нанесли горизонтальную дорожную разметку.

Всего в этом году в Татарстане по национальному проекту отремонтируют региональные автодороги общей протяженностью 52,6 км.