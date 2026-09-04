«Газпром Арена» не планирует проводить концерт Канье Уэста в октябре

«Газпром Арена»

Фото: fc-zenit.ru

В октябре текущего, 2026 года «Газпром Арена» не планирует проводить концерты каких-либо зарубежных исполнителей, в том числе и американского рэпера Канье Уэста (Йе). Соответствующее заявление опубликовано сегодня в Телеграм-канале площадки.

«В связи с участившимся количеством вопросов и обращений повторяем, что в календаре событий октября 2026 года на „Газпром Арене“ никаких концертов зарубежных исполнителей нет», – сказано в сообщении.

Выступление Канье 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге 17 августа анонсировал концертный менеджер рэпера. Однако через неделю, 24 августа, «Газпром Арена» сообщила, что не будет проводить концерт Уэста на своей площадке. В заявлении было подчеркнуто, что стадион не является организатором мероприятия, а договор аренды не подписывался.

Позднее представители арены уточнили, что организаторы концерта рэпера начали продажу билетов, не обладая полным пакетом необходимых документов.

Подробнее о ситуации вокруг возможного концерта американского рэпера в Санкт-Петербурге читайте в материале «Татар-информа» «Пустить нельзя самоизолироваться»: что делать с гастролью Канье Уэста в России.