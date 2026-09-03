Фестиваль труда и доблести «Бондюжский характер» прошел в Менделеевске

Жителей, которые развивают Менделеевский район своим трудом и общественной работой, чествовали на фестивале «Бондюжский характер». Праздник труда и доблести прошел в Менделеевске, сообщили в пресс-службе района.

Гостями фестиваля стали Герой России, генерал-полковник Александр Лапин и депутат Госдумы Альфия Когогина. Вместе с главой района Робертом Искандаровым они познакомились с экспозициями учреждений культуры, сельских поселений и школьных коллективов. Через творчество, местные традиции и исторические материалы участники рассказали о прошлом и настоящем района.

Одну из выставок посвятили жителям, чьи имена в этом году появились на Электронной доске почета Менделеевского района. Таких лауреатов 112 – это представители разных профессий и сфер деятельности. Их фотографии представили в куполе, а на сцене героям праздника вручили свидетельства.

Депутат Госдумы Альфия Когогина призналась, что особенно сильное впечатление на нее произвели сами жители Менделеевска.

«Меня особенно тронули теплота души, доброта и удивительная сплоченность местных жителей. В таком небольшом городе – особенные люди. Они искренне и безмерно любят свой город, бережно относятся к его истории и друг к другу. Именно эта любовь и создает ту особую атмосферу, которую невозможно не почувствовать на фестивале», – отметила Альфия Когогина.

О характере менделеевцев говорил и Герой России, генерал-полковник Александр Лапин. Он связал его прежде всего с трудолюбием, стойкостью и отношением людей к родной земле.

«Сегодня я увидел, какие на самом деле менделеевцы – трудолюбивые, старательные, сильные духом люди. В разные годы они не раз доказывали свою преданность родной земле, своим трудом и стойкостью создавая историю родного края. Эта сила, любовь к своей земле и умение всегда идти вперед и есть настоящий Бондюжский характер».

Глава района Роберт Искандаров также назвал жителей главной силой Менделеевска, отметив их способность объединяться и вместе решать общие задачи.

«Менделеевск – это прежде всего люди. Люди, которые умеют объединяться, поддерживать друг друга и вместе решать самые разные задачи. Наш город всегда держался на сплоченности, единстве и трудолюбии менделеевцев. Именно благодаря этому характеру, бондюжскому характеру, мы развиваемся, сохраняем свои традиции и с уверенностью смотрим в будущее. Я горжусь тем, что в Менделеевске живут такие неравнодушные, деятельные и отзывчивые люди».

Музыкальную часть «Бондюжского характера» подготовили местные артисты. На сцену вышли творческие коллективы и исполнители района, завершившие фестиваль концертом художественной самодеятельности.

Фотографии предоставлены пресс-службой Менделеевского района