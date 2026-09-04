Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с представителем Катара

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества в разных областях, включая и обеспечение безопасности вместе с защитой населения, с заместителем председателя Высшего совета по гражданской обороне Катара Мухаммедом аль-Сулайти. Беседа состоялась в рамках салона «Комплексная безопасность – 2026» в МВЦ «Казань Экспо», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раис РТ обратил внимание на то, что отношения между Россией и Катаром развиваются поступательно в самых разных сферах: торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-технической. «Ваша страна – важный и надежный партнер России в регионе Ближнего Востока. На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Руководитель республики поблагодарил катарскую сторону за участие в салоне «Комплексная безопасность», отметив его стратегическое значение для развития системы МЧС России. «Салон является одной из ключевых отраслевых площадок страны. Здесь демонстрируются решения, которые впоследствии получают практическое применение в деятельности пожарно-спасательных подразделений и смежных отраслей», – подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов также рассказал, что сегодня в Татарстане состоялось открытие учебно-тренировочного комплекса подготовки пожарных и спасателей, который позволит поддерживать и совершенствовать их профессиональные навыки. Он пригласил делегацию Катара посетить новый учебно-тренировочный полигон.

В свою очередь аль-Сулайти поблагодарил руководство республики за оказанное гостеприимство. Он выразил заинтересованность в углублении сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и указал на важность проведения таких международных мероприятий, как салон «Комплексная безопасность».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на пленарном заседании XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2026» Раис РТ Рустам Минниханов заявил, что значительная часть техники, которая используется экстренными службами России, производится в Татарстане.