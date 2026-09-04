Учимся противостоять новым вызовам: главы регионов о «Комплексной безопасности»

Как Россия учится справляться с внешними угрозами? Как будут обучать спасателей и пожарных на новом полигоне под Казанью? Какой опыт приграничных регионов стоит перенять всей стране? Об этом и многом другом говорили сегодня на пленарном заседании салона «Комплексная безопасность – 2026».





Фото: rais.tatarstan.ru

«Именно Казань является одним из ведущих научно-технических и инновационных центров страны»

Сегодня в «Казань Экспо» состоялось пленарное заседание XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2026». Участие в нем приняли Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александр Куренков, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Федерального Собрания РФ Владимир Булавин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

«Для меня большая честь приветствовать вас на XVI Международного салона средств обеспечения безопасности. Сегодня мы открываем новую страницу в истории салона. За долгое время своей работы “Комплексная безопасность” впервые расширяет свою географию и делает уверенный шаг в регионы России. Первой региональной площадкой главного выставочного проекта МЧС России стала Республика Татарстан. Этот выбор далеко не случаен – именно Казань является одним из ведущих научно-технических, а главное, инновационных центров нашей страны», – рассказал Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александр Куренков.

Фото: rais.tatarstan.ru

Особо он отметил оказанную руководством республики и лично Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым помощь в подготовке этого масштабного мероприятия.

«Спасибо вам, Рустам Нургалиевич! Благодаря вашей позиции и особому отношению к вопросу безопасности мы совместными усилиями не только организовали проведение салона на самом высоком уровне, но и создали в Поволжье учебно-тренировочный центр мирового масштаба для пожарных и спасателей, не имеющий на сегодняшний день аналогов в России», – заявил Александр Куренков.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Особое внимание – на вопросы защиты территорий и объектов от внешних угроз»

Министр добавил, что этот уникальный проект станет базой для проведения тренировок и обучения спасателей не только со всей страны, но и из-за рубежа.

«Дорогие друзья! Традиционно в рамках выставочной экспозиции салона вашему вниманию представлены лучшие научные достижения и перспективные разработки в области обеспечения безопасности. Все желающие смогут ознакомиться с новейшими образцами техники и пожарно-спасательного оборудования, используемыми для ликвидации всего спектра чрезвычайных ситуаций и пожаров. Уверен, самые лучшие из них уже в ближайшее время будут активно применяться подразделениями МЧС России», – отметил он.

Фото: rais.tatarstan.ru

Насыщенная деловая программа салона позволит российским специалистам и зарубежным партнерам обсудить наиболее актуальные проблемы и вопросы в сфере безопасности и оптимальные пути их решения, добавил Александр Куренков.

«Особое внимание будет уделено актуальным вопросам защиты территорий и объектов критически важной инфраструктуры от новых вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся практически ежедневно. Именно эти важные вопросы предстоит обсудить в рамках учебно-методического сбора по гражданской обороне, который мы открываем сегодня в рамках работы салона. В ходе дискуссий коллеги из федеральных органов исполнительной власти, представители региональных властей и бизнес-сообщества поделятся своими наработками и обсудят перспективные направления нашей совместной работы по совершенствованию гражданской обороны», – сказал он.

Это позволит максимально эффективно решать задачи по обеспечению безопасности населения как в условиях военных конфликтов, так и в чрезвычайных ситуациях мирного времени, обратил внимание министр.

«Уважаемые коллеги, уверен, что XVI Международный салон средств обеспечения безопасности “Комплексная безопасность-2026” послужит дальнейшему развитию совершенствования технологий спасения. Желаю всем участникам и гостям салона плодотворной и эффективной работы, конструктивного диалога, поиска новых идей на пути к безопасному миру», – заключил Александр Куренков.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Значительная часть техники для экстренных служб страны производится в Татарстане»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что республика впервые принимает участие в Международном салоне «Комплексная безопасность».

«Для нас это большая честь и огромная ответственность. Мы высоко ценим доверие, оказанное нашей республике, и приложили максимальное усилие для обеспечения высокого уровня организации форума, соответствующего самым строгим стандартам. В рамках подготовки к салону в кратчайшие сроки был построен современный учебно-тренировочный полигон для пожарных и спасателей, который состоит из пяти тематических кластеров: техногенная и пожарная безопасность, поисково-спасательные работы, спортивный и административно-бытовой кластеры», – рассказал Раис Татарстана.

Он добавил, что этот масштабный полигон рассчитан не только на потребности Татарстана, но и на весь Приволжский федеральный округ.

«Он призван создать мощный импульс для подготовки специалистов системы реагирования на чрезвычайные ситуации», – обратил внимание Рустам Минниханов.

Раис Республики Татарстан подчеркнул, что проведение в Казани мероприятия подобного уровня свидетельствует о признании опыта республики в организации международных форумов и является достойной оценкой достижений Татарстана.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Сегодня Татарстан – один из ведущих промышленных центров Российской Федерации, территория, опережающая технологическое развитие. У нас активно внедряются цифровые решения в сфере безопасности. Значительная часть техники, которая используется экстренными службами нашей страны, производится в Татарстане и высоко ценится за рубежом. Мы гордимся тем, что наши разработки помогают спасать жизни и минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций. Это результат слаженной работы науки, производства и профильных ведомств», – заявил он.

Вопросы обеспечения безопасности и защиты населения всегда были в центре нашего внимания и стратегического планирования, добавил Рустам Минниханов.

«Убежден – объединяя наши знания и технологии, мы сможем эффективно противостоять современным вызовам и формировать новые стандарты безопасности. Желаю всем участникам форума плодотворной работы и интересных дискуссий», – сказал Рустам Минниханов.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Особо интересует опыт приграничных регионов по организации мер защиты населения»

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Булавин в своем выступлении также поблагодарил руководство Татарстана за высокий уровень организации форума.

«Специальная военная операция не имеет аналогов в мировой истории. Вызовы безопасности государства, возникающие в ходе ее проведения, потребовали серьезной адаптации российского законодательства, существенно повлияли на деятельность государственного института в самых разных сферах, в том числе и на организацию гражданской обороны страны. Одной из наиболее существенных угроз стало применение ударных беспилотных средств большой дальности, использующих элементы искусственного интеллекта», – отметил Владимир Булавин.

Он подчеркнул, что под ударами находятся не только объекты промышленности, топливно-энергетического комплекса, но и объекты жизнеобеспечения населения во многих субъектах России. В этой связи организация Гражданской обороны региона приобретает особую значимость, добавил Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Федерального Собрания РФ.

Владимир Булавин также обратил внимание, что с началом СВО Президент страны подписал документ об изменениях в законодательстве, наделив различные структуры дополнительными полномочиями, в том числе по защите населения от внешних угроз.

«Коллеги, от всех нас, в том числе и от присутствующих сегодня в этом зале, зависит то, как будет жить наша страна, как система жизнеобеспечения пройдет предстоящий осенне-зимний период. Видится, что этому необходимо уделить отдельное внимание, обсудить вопросы совершенствования всей системы гражданской обороны. Особый интерес представляет опыт отдельных регионов, прежде всего приграничных, по организации мер защиты населения», – заявил он.

Владимир Булавин добавил, что опыт Брянской области был обобщен и направлен во все субъекты России.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы сможем обобщить этот опыт и рассказывать коллегам, как нужно работать»

«К сожалению, сегодня мы видим, как меняется характер угроз, и сегодня это уже не только природные пожары и паводки, которые имеют сезонный характер. К сожалению, сегодня это уже круглогодичная угроза внешнего воздействия на гражданскую и транспортную инфраструктуры», – рассказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Противостоять таким вызовам можно только вместе, подчеркнул глава региона.

«Очень важно обучать людей, причем разных возрастов. Мы с вами сегодня с вами были свидетелями открытия уникального образовательного центра – первого центра за пределами Москвы и, не сомневаюсь, точно не последнего. Таких центров должно быть достаточно много. Я искренне благодарен Александру Вячеславовичу за тесное взаимодействие с Красноярским краем. Мы регион в самом центре России, мы регион, который больше двух миллионов квадратов по площади, и, конечно, есть различные погодно-климатические и экономические условия региона. Сегодня мы наработали богатый опыт совместной работы по предупреждению и ликвидации последствий природных явлений», – заявил губернатор.

В этом году в Красноярском крае удалось предотвратить критические последствия паводка, отметил он.

«Хотя все лето в нашем крае в южных районах был повышенный уровень осадков, а в северных – повышенная экстремальная пожарная опасность. Юг топило, север горел, но благодаря нашему тесному взаимодействию нашими совместными усилиями удалось предотвратить распространение огня на гражданскую инфраструктуру и на объекты экономики. Уверен, в будущем мы сможем обобщить этот опыт и рассказывать коллегам, как нужно работать», – рассказал Михаил Котюков.

Сейчас в регионе ведется работа по усовершенствованию работы оповещения населения, по развитию защитных сооружений.

«Александр Вячеславович, хочу отдельно поблагодарить вас за решение создать единое образовательное пространство на территории от Волги до Енисея. Следующий такой центр, который сегодня открыли в Казани, будет создан в Красноярском крае. Наш край – один из ведущих по экономике в стране, но структура отличается: у нас другие предприятия, другие производства. У нас много климатических вызовов – это и Арктика, и суровая тайга. У нас есть шахты глубиной более двух километров и многие опасные производственные объекты. Учиться работать на таких объектах, не допуская чрезвычайных ситуаций, должны специалисты со всей страны», – отметил он.

Губернатор отметил, что сеть таких образовательных центров будет работать как единый механизм. Работать новый учебный центр будет на базе Сибирской пожарно-спасательной академии, которая сегодня является одним из ведущих вузов Сибири.

«С удовольствием принимаем эстафетную палочку и готовы в следующем году принять следующий салон “Комплексная безопасность”», – заключил Михаил Котюков.