Абдулганиев о законе для фудтраков: «Мы поможем – с документами, с защитой прав»

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей

Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев посетил стоянку фудтраков в казанском парке «Урам» в связи с вступлением в силу с 1 сентября поправок к Федеральному закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена. Новый закон впервые закрепляет понятие «мобильный торговый объект».

«Я хотел посмотреть, как работает этот формат бизнеса, какие вопросы есть у предпринимателей, и обсудить новые правила, которые кардинально меняют ситуацию к лучшему», – рассказал Абдулганиев.

По его словам, ранее мобильные точки приравнивали к обычным нестационарным объектам – ларькам и павильонам. Теперь закон признает их специфику, переводит мобильную торговлю в правовое поле и снимает избыточные барьеры.

Ключевые изменения: единые федеральные правила, возможность работать в нескольких точках, упрощенная процедура включения в схему размещения при договоренности с владельцем земли, отказ по причине «норматив торговых площадей» запрещен. До 1 декабря действующие объекты на частной земле должны подать заявление о включении в схему. Утверждение новых схем не является основанием для закрытия точек. Для КФХ и сельхозкооперативов предусмотрены льготы.

Абдулганиев встретился с владелицей фудтрака «Шаверма Хаус» Миляушей Валеевой, которая отметила, что теперь можно менять точку продаж в течение сезона и следовать за трафиком.

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей

«Раньше мы не могли в течение сезона менять точку продаж. И мы очень рады, что нам наконец-то дали реализовать самое главное преимущество мобильной торговли. Теперь мы можем следовать за трафиком, размещать точку там, где больше покупателей. Кроме этого, у нас появится возможность расширить сезон продаж на весь год, например, договорившись с владельцами площадок около торговых центров», – поделилась Валеева.

Абдулганиев сообщил, что доложил Раису РТ об изменениях и Рустам Минниханов поручил поддержать предпринимателей. Бизнес-омбудсмен отметил, что закон только вступает в силу, и призвал предпринимателей обращаться в аппарат при возникновении вопросов или отказов.

«Наша задача – вместе с предпринимателями пройти этот путь, выявить "узкие места". Если возникли вопросы или отказы – обращайтесь в аппарат бизнес-омбудсмена РТ. Мы поможем – с документами, с разъяснениями, с защитой прав. Нужно, чтобы новый закон работал на бизнес, а не против него», – резюмировал Абдулганиев.