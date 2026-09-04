Театр, поэзия и стендап: что ждет гостей «Пастернаковских чтений»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

IV Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет 12 и 13 сентября в Менделеевске. В течение двух дней зрители увидят постановки московских театров, литературно-музыкальные спектакли и поэтические программы. О событиях фестиваля рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

В первый день в Менделеевск приедут московские театральные коллективы, сообщил заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин.

«Вы сможете увидеть постановки МХТ имени Чехова, „Мастерской Фоменко“, Молодежного театра ГИТИСа. Все эти коллективы привезут свои лучшие постановки в Менделеевск. Если в Москве билеты на них моментально раскупаются, то в Менделеевске это будет доступно каждому», – отметил Разбежкин.

Двенадцатого сентября «Мастерская Назаровых» сыграет «Утиную охоту» по пьесе Александра Вампилова. Режиссер спектакля – Юрий Печенежский. В этот же день Олег Попов выйдет к зрителям с моноспектаклем «Московская дьяволиада». В афишу также вошли спектакль «Три» с Нелли Уваровой и авторский проект Ксении Алферовой «Мой Пастернак».

Во второй день Антон Кукушкин выступит с поэтической программой «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» по произведениям Сергея Есенина. К творчеству поэта на «Пастернаковских чтениях» обратятся впервые, сообщил глава Менделеевского района РТ Роберт Искандаров.

«Если начинали мы с монолога, то сейчас аккуратно попробовали жанр спектакля, и он всё больше захватывает людей. Если в прошлом году это были поэты Серебряного века, сегодня мы захотели охватить еще больше писателей и поэтов. Также увеличиваем количество спектаклей и активностей», – отметил Искандаров.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кроме того, 13 сентября выпускники мастерской Олега Кудряшова в ГИТИСе сыграют «Бражников и блудниц» по документальному роману Максима Жегалина. Режиссер постановки – Светлана Землякова.

В программу также вошел «Ненаписанный акт „Чайки“» – проект Музея МХАТ и актеров МХТ имени А. П. Чехова, объединивший произведения и истории из жизни известных писателей, поэтов и актрис.

К прозе Сергея Довлатова обратятся артисты «Мастерской Петра Фоменко» Полина Кутепова и Дмитрий Захаров. Они представят «Чемодан», созданный из отрывков одноименного сборника рассказов писателя.

Завершит фестиваль Арсений Попов с литературно-юмористической программой «Смех сквозь слезы».

До основных событий фестиваля его превью состоится в Казани. Уже завтра, 5 сентября, в 18.00 в парке «Черное озеро» пройдет литературный стендап «Слово. Юмор. Стиль».

«Мы второй или третий год пытаемся вовлечь казанскую публику, показать ей „Пастернаковские чтения“ в Казани, чтобы они поехали потом в Менделеевск, насладились полным циклом фестиваля», – отметил Разбежкин.

Перед публикой выступят комики Никита Никитин, Слава Трефилов и Марат Шамсевалиев. Классические сюжеты, биографии писателей и литературные тексты они переосмыслят с помощью юмора и сатиры. В программу также вошли выступления современных поэтов Татарстана и открытый микрофон, где желающие смогут прочитать собственные стихи.