Из Лаишевского района в зону СВО отправили 38-й гуманитарный груз

В зону специальной военной операции из Лаишевского района отправили 38-й гуманитарный груз. В него вошли автомобили «Нива» и ВАЗ-2101 с противодроновой защитой, генераторы, медикаменты, стройматериалы и продукты.

Перед отправкой автомобили обшили противодроновой резиной. Машины предназначены для подвоза грузов, эвакуации и мобильной поддержки подразделений. Дополнительная защита снижает уязвимость техники при атаках беспилотников.

Кроме автомобилей, бойцам передали маскировочные сети, дизельные генераторы, инструменты, стройматериалы, теплую одежду, медикаменты и пулеметные турели. В продуктовую часть груза вошли яйца, хлеб, рыба и другие товары длительного хранения.

Организацию отправки координировал полковник запаса Александр Афанасьев. В погрузке участвовали члены рыболовного братства и военные пенсионеры. Перед выездом Афанасьев вручил некоторым из них благодарности от командиров воинских частей.

«Каждая такая отправка – это не просто груз, это наша общая ответственность и поддержка тех, кто держит оборону. Когда видишь, как люди приходят помочь, как бизнес не остается в стороне, как батюшка освящает машины, понимаешь: тыл у нас надежный», – отметил Афанасьев.

Перед отправкой автомобили освятил отец Сергий. Вместе с гуманитарным грузом военнослужащим передали иконки. Отец Сергий рассказал, что молится за находящихся в зоне СВО военнослужащих каждый день.

«На СВО нет неверующих. Там, на передовой, человек по-особому чувствует присутствие Бога. Мы молимся за бойцов каждый день и передали в груз иконки», – сказал он.

Груз в зону СВО доставили представители рыболовного братства Юрий Салмин и Эдуард Каримов. Во время поездки Каримов встретился с сыном, с которым долгое время не виделся, и передал ему адресную посылку от родных.

«Спасибо всем, кто собирал и отправлял этот груз. Каждая коробка, каждая машина – это наша поддержка и напоминание о том, что дома о нас помнят. Особая благодарность за продукты – яйца, хлеб, рыбу: это то, что нужно каждый день», – говорится в сообщении бойцов, получивших гуманитарную помощь.

Вместе с общим грузом военнослужащим доставили личные посылки от родственников. В частности, мама бойца с позывным Татар передала сыну продукты и домашние заготовки.

В подготовке отправки участвовали военные пенсионеры, члены рыболовного братства, волонтеры, местные мастера, меценаты и родственники военнослужащих. Они помогали с закупкой необходимых вещей, погрузкой и доставкой. Меценаты помогли обеспечить отправку топливом, стройматериалами, запчастями и упаковкой, а также участвовали в организации логистики.

Материал подготовлен при участии Марии Шадриной

Фотографии предоставлены Марией Шадриной

Видео предоставлены главой рыболовного братства Юрием Салминым